Kẻ giang hồ mua container làm kho giấu ma túy ở ngoại thành Hà Nội

Kẻ giang hồ hai tiền án Hà Ngọc Giang mua container cũ, gia cố lại rồi đặt giữa trại nuôi gà, dùng làm nơi sử dụng và chứa ma túy, súng đạn.

Ngày 24/3, TAND tuyên 3 án chung thân với các bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung, 39 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Quang Nam, 31 tuổi, và Hà Ngọc Giang, 45 tuổi, cùng trú Hà Nội về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Giang, có 2 tiền án về tội Cướp tài sản. Nam có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị phạt thêm 3 năm tù về tội Tàng trữ vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo là chung thân.

Cùng vụ án, Ngô Viết Nhân, 33 tuổi, trú Đà Nẵng và Vương Chí Vui, 31 tuổi, trú Hà Nội mỗi người bị tuyên 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án được phát giác vào chiều 11/6/2024 khi công an bắt quả tang Nam đang mua bán ma túy tại một khu đô thị tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức (cũ), tang vật là 3 túi nilon chứa 900g ma túy Methamphetamine. Cùng ngày, Nhân và Vui bị bắt giữ trong vụ giao nhận ma túy gần đó.

Quá trình điều tra mở rộng xác định Nhung và Nam quen biết từ năm 2016 và từ 2024 chung sống như vợ chồng. Nhung chi trả mọi sinh hoạt phí, tiền thuê nhà Nam không phải đóng góp gì song giúp sức trong việc mua bán ma túy. Nam bị bắt khi đang xuống lấy một lạng ma túy cho người yêu.

Cùng nhóm bạn buôn hàng cấm với Nhung còn có Nhân và Giang. Đầu năm 2024, Giang mua và gia cố chiếc container thành nhà tạm đặt ở khu Bãi Rồng, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội để ở và chăn nuôi gà.

Tháng 5/2024, Nhân đến đây và cùng làm công việc chăn nuôi. Nhân chỉ được vào khi container Giang cho phép.

Ngày 11/6/2024, theo lời dặn, Nhân lấy ma túy từ chỗ Giang đi bán cho "khách" ở khu vực Times City, cầm về 400 triệu đồng. Vui được Nhung thuê với giá một triệu đồng để lái xe đưa Nhân đi giao hàng...

Khám khẩn cấp chiếc contener tại khu bãi Rồng, công an thu giữ súng, đạn cùng nhiều loại ma túy do Giang cất giấu để bán kiếm lời, tổng khối lượng hơn 1,7 kg.

