Kẻ đào tẩu 16 năm bị bắt khi đi cổ vũ đội tuyển quốc gia thi Olympic

ItalyKẻ đào tẩu người Slovakia đã lẩn trốn suốt 16 năm vừa bị bắt khi xuất hiện ở Milan để cổ vũ đội tuyển khúc côn cầu nước mình tại Thế vận hội Mùa đông.

Ngày 13/2, cảnh sát Italy thông báo bắt giữ người đàn ông 44 tuổi (không nêu tên) là công dân Slovakia bị chính quyền Italy truy nã vì một loạt vụ trộm cắp xảy ra vào năm 2010.

Dù nằm trong danh sách truy nã, người đàn ông đã quay trở lại nước này để cổ vũ đội tuyển khúc côn cầu Slovakia tại Thế vận hội Mùa đông đang diễn ra tại Milan.

Đội tuyển Slovakia (xanh) đối đầu Phần Lan trong trận vòng loại bảng B môn khúc côn cầu trên băng nam tại Thế vận hội Mùa đông Milan-Cortina 2026 ở Milan, Italy, ngày 11/2/2026. Ảnh: Xinhua

Lực lượng cảnh sát quân sự Italy đã truy tìm và bắt giữ người đàn ông này vào tối 11/2 dựa trên lệnh bắt do các công tố viên Italy ban hành cách đây 16 năm. Anh ta bị phát hiện khi đến nhận phòng tại một khu cắm trại ở ngoại ô Milan, nhờ vào hệ thống cảnh báo tự động từ quầy lễ tân của nhà nghỉ.

Theo nhà chức trách, người đàn ông này đã bị đưa đến nhà tù San Vittore ở trung tâm Milan để thi hành bản án 11 tháng và 7 ngày.

Anh ta bị bắt trước khi kịp xem đội tuyển khúc côn cầu Slovakia ra sân trong trận khai mạc tại nhà thi đấu Santagiulia ở Milan. Slovakia đã đánh bại Phần Lan với tỷ số 4-1.

Tuệ Anh (theo CBS, Yahoo)