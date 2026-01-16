Kẻ cuồng tình giấu xác người yêu cũ dưới gầm giường

Trung QuốcGiận dữ vì không thể níu kéo bạn gái cũ, Lâm Vĩ Cường tìm cớ hẹn gặp cô ở nhà trọ, siết cổ rồi giấu xác, bật điều hòa 16 độ C.

Theo cáo trạng của VKSND thành phố An Khánh (tỉnh An Huy), Lâm Vĩ Cường quen bạn gái Lý Quân qua mạng năm 2018, yêu nhau vào cuối 2022 và chia tay vào cuối tháng 8/2024 do mâu thuẫn.

Quân sinh năm 2002, từng học Cao đẳng Y dược An Khánh, thi đỗ kỳ thi liên thông cao đẳng lên đại học vào năm 2022 để trở thành sinh viên ngành điều dưỡng tại Đại học Y tỉnh An Huy. Trước khi bị hại, cô đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học.

Bên cạnh việc học, Quân còn vay tiền để khởi nghiệp kinh doanh thương mại điện tử vào tháng 10/2022.

Cường hơn Quân một tuổi, bỏ học cao đẳng, kinh doanh tự do. Anh ta chuyển từ quê nhà Tiềm Sơn đến An Khánh, đề nghị giúp Quân vận chuyển hàng và quản lý kho, dùng phòng trọ của mình làm kho chứa hàng.

Gã bạn trai cực đoan

Bạn thân của Quân, họ Trương, từng thuê chung nhà với cặp đôi trong ba tháng vào năm 2023. Trương kể, thời gian đó, việc kinh doanh của Quân gặp khó khăn nhưng Cường không quan tâm, cũng không đi làm, suốt ngày chỉ lo đánh bạc, hít khí cười với bạn bè hoặc chơi game trực tuyến. Ở nhà, anh ta rảnh rỗi nhưng chẳng đụng tay vào việc gì, mọi chi phí sinh hoạt do Quân lo.

Thất vọng với người bạn trai không có chí tiến thủ, Quân nhiều lần cãi vã muốn chia tay nhưng Cường nhất quyết không chịu buông tha.

Quân than phiền Cường có thái độ rất cực đoan, cô "không thể thoát khỏi anh ta". Mỗi lần cô đề nghị chấm dứt, Cường lại quỳ gối, tự tát vào mặt, dọa tự tử. Trong lịch sử trò chuyện giữa hai người từ năm 2022, Cường nhắn: "Cô đang ở đâu? Tôi phải đến chém chết cô".

Mẹ Quân, bà Lâm, cho biết gặp Cường lần đầu vào ngày 6/11/2023. Hôm đó, bà vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Quân dẫn nhóm bạn đến thăm bà ở bệnh viện, Cường là một trong số đó. Cường thấp bé gầy gò, mang một thùng sữa vào phòng bệnh, chỉ nói "Dì trông trẻ quá" rồi vội vã rời đi. Quân giải thích: "Chắc anh ấy có việc bận, chỉ đến chào hỏi thôi". Lúc đó, bà không hề biết đó là bạn trai của con gái mình.

Vì mong muốn được nhìn thấy con mặc váy cưới trước khi qua đời, bà Lâm bắt đầu tìm kiếm người chồng phù hợp cho Quân.

Tháng 8/2024, dưới sắp xếp của mẹ, Quân được giới thiệu cho một chàng trai trẻ có công việc ổn định. Cuối tháng 8, Quân và Cường chia tay. Ngày 1/10, Quân cùng bạn trai mới gặp mặt gia đình hai bên.

Cường cho rằng Quân không chung thủy nên muốn giết cô và những người có quan hệ mập mờ với cô, sau đó tìm mua các công cụ như dao găm, súng điện.

Thảm án trong nhà trọ

Tối 1/11/2024, Cường lấy cớ bàn việc kinh doanh cửa hàng trực tuyến để hẹn gặp Quân tại nhà trọ của mình. Hôm đó, Quân còn có hẹn với bạn trai mới nên nói chuyện chốc lát rồi vội vã rời đi, bị Cường ngăn cản dẫn đến tranh cãi.

Cường giật túi của Quân, ném xuống gần bồn rửa ở phòng khách. Khi Quân nhặt túi lên, anh ta kéo cô ngã xuống, bóp cổ. Quân chống cự dữ dội nhưng không thoát khỏi tay Cường.

Sau khi gây án vào khoảng 20h, Cường giấu xác nạn nhân dưới gầm giường, chỉnh điều hòa trong phòng xuống 16 độ C. Sau đó, anh ta đến khu vực bờ sông để phi tang điện thoại, đồng hồ của Quân cùng những vật dụng đã mua trước đó.

Khoảng 23h cùng ngày, Cường bỏ trốn về Tiềm Sơn, bị bắt vào 3/11.

Trước đó, bạn trai mới của Quân đã gọi cảnh sát vào khoảng 22h ngày 1/11 vì không liên lạc được với cô.

Bà Lâm kể, khoảng 19h ngày 1/11, bà nhắn tin trò chuyện với con gái rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, bà không nhận được tin nhắn nào từ Quân nên nhắn hỏi, nhưng không thấy trả lời. Lúc này, bà có linh cảm chẳng lành. Đến tối 5/11, bà được cảnh sát thông báo rằng con gái đã bị sát hại và hung thủ là bạn trai cũ của cô, Lâm Vĩ Cường.

Nạn nhân Lý Quân mới 22 tuổi, đang ôn thi tuyển sinh sau đại học. Ảnh: Sina

Hiện trường vụ án là nhà trọ có hai phòng ngủ do Cường thuê chung với một bạn nam, đồng thời được dùng làm kho hàng. Bà Lâm cho biết Quân một mình đến gặp bạn trai cũ mà không đề phòng gì do cả hai còn liên quan việc kinh doanh và biết Cường sống cùng bạn. Tuy nhiên hôm đó, người bạn này có việc về quê.

Sau án mạng, người này liên lạc với mẹ Quân qua mạng xã hội, nói: "Nếu hôm đó cháu không về quê, có lẽ đã có thể ngăn chặn thảm kịch". Bà Lâm an ủi: "Đừng cảm thấy có lỗi. Nếu cháu không về nhà, không biết chừng hắn sẽ hại cả cháu".

Cái chết của con gái là cú sốc lớn với bà Lâm, khiến sức khỏe suy giảm nhanh chóng. Bà đã ngừng hóa trị vài tháng trước, "chỉ cố gắng ăn mỗi ngày, sống từng ngày một" để chờ công lý.

Kết cục của kẻ ngông cuồng

Phiên tòa xét xử Cường diễn ra ngày 19/9/2025 tại TAND thành phố An Khánh.

Bà Lâm cho biết Cường giữ thái độ bình tĩnh và thờ ơ suốt phiên tòa. Anh ta rút lại lời thú tội, phủ nhận đã chia tay với Quân, nói cô "bắt cá hai tay", phản bội. Khi công tố viên hỏi tại sao lại gọi Quân là bạn gái cũ trong lời khai với cảnh sát, Cường trả lời: "Chết rồi thì biến thành bạn gái cũ".

Nhiều người làm chứng rằng Quân và Cường đã chia tay, không còn liên lạc ngoài công việc. Cường đe dọa "trả thù nhân chứng sau khi ra tù".

Theo mẹ nạn nhân, Cường không thể chấp nhận việc bạn gái chấm dứt quan hệ, thấy không níu kéo được thì lập mưu sát hại. Luật sư của Cường lập luận rằng cả hai vẫn là người yêu nhưng có mâu thuẫn tình cảm, nhằm chứng minh nạn nhân cũng có lỗi và Cường gây án trong lúc kích động.

Cảnh sát tiết lộ câu nói cuối cùng của Quân là "Lâm Vĩ Cường, tôi không làm gì có lỗi với anh cả".

Tòa án cho rằng Cường đã chuẩn bị kỹ lưỡng và lên kế hoạch cho hành vi giết người từ lâu. Một số bạn bè của Cường làm chứng rằng khoảng một tháng trước khi xảy ra vụ việc, Cường đã nói với họ trong lúc ăn cơm rằng muốn giết Quân.

Khi được yêu cầu xin lỗi bố mẹ nạn nhân, Cường miễn cưỡng ngước nhìn lên trần nhà và nói qua loa: "Tôi xin lỗi bố mẹ Lý Quân". Anh ta không cúi đầu, cũng không nhìn thẳng vào họ. Bà Lâm cũng cho biết từ khi vụ việc xảy ra, gia đình Cường không hề liên lạc.

Bố mẹ Quân từ bỏ các yêu cầu bồi thường dân sự, kiên quyết đề nghị tòa tuyên Cường án tử hình và thi hành ngay lập tức. Cường còn nợ Quân hơn 30.000 nhân dân tệ nhưng gia đình nạn nhân cũng không cần anh ta trả.

Ngày 13/1, Cường bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người trong phiên tòa sơ thẩm. Anh ta tuyên bố sẽ kháng cáo.

Cường nói với thẩm phán "mong được trao cơ hội làm lại cuộc đời" và hứa phụng dưỡng bố mẹ nạn nhân sau khi ra tù. Tuy nhiên, từ lúc bước vào phòng xử án cho đến khi tuyên án, anh ta thậm chí không nhìn gia đình nạn nhân một lần.

Bà Lâm kể rằng khi nghe bản án tử hình, chân Cường run rẩy. Bà chỉ thấy "nực cười" trước lời hứa phụng dưỡng của anh ta.

Khi ôm di ảnh con gái bước ra khỏi tòa án, bà Lâm bật khóc: "Đã 439 ngày kể từ khi con tôi bị hại. Cuối cùng tôi cũng đợi được tin này, cảm giác như bình minh ló rạng".

Mẹ nạn nhân Lý Quân ôm di ảnh con gái rời tòa sau phiên tuyên án. Ảnh: The Paper

Bản án khẳng định mâu thuẫn tình cảm không thể là lý do để được miễn trừ hoặc giảm nhẹ hình phạt cho tội giết người.

Vụ án của Quân cho thấy những dấu hiệu nguy hiểm trong các mối quan hệ thân mật. Cường có hành vi kiểm soát cảm xúc cực đoan, ngăn cản chia tay bằng cách quỳ, tự hại, dọa tự tử... Anh ta thiếu tôn trọng, phớt lờ mong muốn và quyết định của bạn gái, đồng thời phụ thuộc kinh tế quá mức, thiếu khả năng tự lập. Sau khi chia tay, Cường lại liên tục quấy rối, theo dõi và dọa nạt nạn nhân.

Những đặc điểm này đã xuất hiện trong nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng. Xã hội cần nâng cao nhận biết về những mối quan hệ nguy hiểm như vậy, đồng thời pháp luật cũng cần cung cấp các cơ chế bảo vệ hiệu quả hơn.

Tuệ Anh (theo China Newsweek, Dahe Daily, The Paper)