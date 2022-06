Kẻ buôn ma túy chống trả làm công an trọng thương

Nghệ AnBị vây bắt, hai kẻ buôn ma túy chống trả quyết liệt khiến một cán bộ công an huyện Quế Phong bị trúng đạn.

Ngày 1/6, Công an Nghệ An đang tạm giữ hai nghi phạm buôn ma túy, song chưa tiết lộ danh tính cụ thể nhằm phục vụ việc mở rộng chuyên án.

Thời điểm cảnh sát khống chế kẻ buôn ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ, sau thời gian theo dõi ngày 30/5 trinh sát phát hiện hai kẻ buôn ma túy đang vận chuyển hàng qua địa bàn huyện Quế Phong nên tổ chức vây bắt. Hàng chục cảnh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) và công an huyện Quế Phong tham gia.

Bị bao vây, kẻ buôn ma túy dùng súng K59 chống trả quyết liệt khiến một cán bộ công an huyện bị thương ở chân. Tuy nhiên, bộ đôi bị cảnh sát quật ngã, khống chế. Tang vật gồm 15 bánh heroin, 1 khẩu súng, 7 viên đạn.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA

"Sau hai ngày điều trị, sức khỏe của cán bộ công an đã hồi phục tốt", đại diện Công an Nghệ An thông tin.

Nguyễn Hải