Kẻ bắn chết hai người bị khởi tố

Nghệ AnCao Trọng Phú (59 tuổi) kẻ cầm súng bắn hai người tử vong tại chỗ bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng.

Phú, trú xã Nghi Kim (TP Vinh) bị khởi tố tội Giết người, Công an Nghệ An cho biết, ngày 3/5.

Cao Trọng Phú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định, khoảng 8h ngày 30/4, ông Phú đang ở nhà thì ba người đàn ông gồm Ngô Quang Hưng (42 tuổi), Đặng Ngọc Anh (65 tuổi, đều trú TP Vinh) và một người người trú tại TP HCM đi xe ôtô đến nhà.

Tại đây, hai bên xảy ra to tiếng về mâu thuẫn trong buôn bán bất động sản. Phú được xác định đã dùng súng bắn khiến ông Hưng và ông Anh tử vong, người còn lại chạy thoát.

Sau khi gây án, nghi can Phú cố thủ trong nhà 3 tầng xây kiên cố. Công an Nghệ An điều động hàng trăm người từ nhiều lực lượng cùng chó nghiệp vụ, xe bọc thép tiếp cận hiện trường, kêu gọi nghi can đầu hàng.

Cao Trọng Phú (áo đen, thứ hai từ phải sang) lúc vừa ra khỏi nhà chiều 30/4 sau nhiều tiếng cố thủ. Ảnh: CA.

Sau đó một cán bộ công an cùng chị gái của nghi can vào trong nhà nói chuyện. Gần 14h cùng ngày, ông Phú đồng ý giao súng, đi ra khỏi nhà cùng công an.

Phía ngoài, lực lượng chức năng áp sát, song không còng tay mà để cho nghi phạm tự bước lên xe chuyên dụng, đưa về trụ sở.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang thụ lý vụ án.

Khởi tố người cố thủ Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng và dùng ôtô dẫn giải nghi phạm. Video: Nguyễn Hải

Nguyễn Hải