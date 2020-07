Kayne West tuyên bố tranh cử tổng thống, thách thức Trump

Rapper Kanye West cho biết gia nhập cuộc tranh cử tổng thống Mỹ để giành chiến thắng, tỏ ý không còn ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

"Với cuộc phỏng vấn này, tôi sẽ bỏ chiếc mũ đỏ xuống", rapper Kayne West nói trong cuộc phỏng vấn được phát hành hôm nay, đề cập chiếc mũ bóng chày màu đỏ có khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" của Tổng thống Donald Trump. West từng là người ủng hộ Trump và được Tổng thống mời đến Nhà Trắng vài lần.

"Như bất kỳ điều gì tôi từng làm trong đời mình, tôi đang tham gia cuộc đua này để giành chiến thắng", rapper nói thêm. "Tôi sẽ tranh cử với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa nếu không có Trump. Tôi sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập nếu có Trump".

West cho biết anh sẽ tham gia tranh cử cho đảng Birthday Party và phủ nhận mục tiêu của anh là chia rẽ cử tri da màu cũng như gây tổn hại cơ hội đắc cử của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, đối thủ của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Rapper Kanye West trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng tháng 10/2018. Ảnh: Reuters.

"Sẽ là một hình thức phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa da trắng tối thượng" khi đề nghị tất cả người da màu nên ủng hộ đảng Dân chủ, rapper cho hay. "Nếu tôi chiến thắng năm nay, đó là sự an bài của Chúa. Nếu tôi chiến thắng vào năm 2024, đó cũng là do Chúa an bài".

Khi được hỏi về chính sách đối ngoại đề ra khi tranh cử, nam nghệ sĩ nói chưa tập trung vào vấn đề này. "Tôi sẽ tập trung vào việc bảo vệ nước Mỹ trước tiến với quân đội vĩ đại của chúng ta. Trước tiên hãy chú tâm đến chính chúng ta", West nói.

Huyền Lê (Theo Reuters)