Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada đùa về chuyện tuổi tác

Ca sĩ Katy Perry và bạn trai, cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau, làm trắc nghiệm về tuổi sinh học, khoe kết quả thấp hơn tuổi đời thật của họ.

Theo People, cặp sao có nhiều hoạt động khiến mối quan hệ của họ luôn vui vẻ. Gần nhất, Perry, 41 tuổi, đăng loạt ảnh trên Instagram, cho thấy những buổi hẹn hò của hai người.

Trong tấm ảnh đầu tiên, họ mỉm cười khi giơ màn hình kiểm tra tuổi sinh học trên ứng dụng Function. Kết quả của Perry là 33,1 tuổi, trẻ hơn tám năm so với tuổi thật; còn của Trudeau là 43, trẻ hơn tuổi thật 11 năm. Perry chú thích: "Bạn bao nhiêu tuổi khi không biết mình thực sự bao nhiêu tuổi?". Tuổi sinh học là thước đo mức độ tốt hay xấu mà cơ thể bạn đang vận hành so với tuổi thực theo năm sinh của mỗi người.

Katy và bạn trai khoe kết quả kiểm tra tuổi sinh học. Ảnh: Instagram/Katy Perry

Các bức ảnh còn lại là những lúc Katy Perry giành thời gian cho con gái Daisy. Ca sĩ cùng con trượt tuyết, làm ủng cho cô bé.

Theo nguồn tin của People, Katy Perry và Justin "phải linh hoạt để duy trì mối quan hệ, ưu tiên của cả hai là sự ổn định cho các con". Dù Katy Perry sống ở Mỹ còn bạn trai sống ở Canada, họ không gặp khó khăn khi yêu xa vì thường xuyên đồng hành trong các chuyến du lịch, công tác. Khi Katy đi lưu diễn ở Nhật Bản cuối năm ngoái, cựu Thủ tướng Trudeau cũng tới đây gặp gỡ cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và vợ, bà Yuko. Họ còn cùng nhau dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ hồi đầu năm.

Ca sĩ và bạn trai trong một chuyến du lịch. Ảnh: Instagram/Katy Perry

Ngôi sao nhạc pop và ông Justin Trudeau công khai chuyện tình cảm vào tháng 10/2025 - trùng dịp sinh nhật lần thứ 41 của nghệ sĩ, sau nhiều tháng vướng tin yêu nhau. Đầu tháng 12/2025, nghệ sĩ lần đầu đăng ảnh bạn trai lên trang cá nhân, chia sẻ video và hình chụp cả hai hẹn hò ở Tokyo, Nhật Bản.

Katy Perry, 42 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Katy và Orlando hủy hôn tháng 7/2025 sau gần 10 năm bên nhau. Cả hai có chung một con gái tên Daisy, năm tuổi.

Ông Justin Trudeau, 55 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, theo đảng Tự do. Tháng 1/2025, ông tuyên bố từ chức. Ông thông báo ly thân vợ Sophie Grégoire tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống, có ba con.

Thanh Thanh (theo People)