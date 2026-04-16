Katy Perry, cựu Thủ tướng Canada diện đồ ăn ý khi hẹn hò

Ca sĩ Katy Perry và bạn trai tận hưởng Coachella - lễ hội âm nhạc diễn ra từ ngày 10 đến 19/4. Cặp uyên ương cùng diện áo phông trắng và mang giày bệt để thuận tiện tham gia các hoạt động.
Trước đó, họ góp mặt tại sự kiện quảng bá mùa hai loạt phim Beef, được tổ chức tại một dinh thự ở Montecito, California, tối 11/4. Katy Perry diện váy trắng cao cổ, xếp nếp bất đối xứng ở eo. Bộ đồ của ông Trudeau đơn giản và hợp mốt, gồm áo khoác trucker và sơ mi xanh olive - hai xu hướng đang hot trên thế giới. Ảnh: Netflix
Tại một sự kiện cuối tháng 3, cả hai diện đồ đôi với tông đen đơn sắc, phong cách tối giản. Katy tôn dáng trong đầm quây ngực dáng cột, tiết chế trang sức. Ông Trudeau chọn vest hiện đại và áo thun cùng tông.
Họ được cho là hẹn hò từ cuối tháng 7/2025, công khai tháng 10 cùng năm. Theo Elle, từ ngày sánh đôi ông Trudeau, Katy Perry thay đổi phong cách thời trang. Ở bên bạn trai, Katy Perry được nhận xét giữ phong cách mềm mỏng, trang điểm và làm tóc đơn giản, hài hòa, khác nhiều so với hình ảnh của cô trước đây. Thay vì những bộ váy hở ngực, nổi loạn, cô mặc các thiết kế kín đáo, tông màu nhã nhặn, hướng đến vẻ thanh lịch.
Tháng 1, cả hai dự Hội nghị Thượng đỉnh Quyền lực mềm (Global Soft Power Summit) thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thụy Sĩ. Katy diện bộ đồ công sở dệt kim gồm áo tay bồng và chân váy bút chì xanh olive, xách túi mini. Cựu Thủ tướng Canada trung thành với âu phục và cà vạt, phù hợp tính chất sự kiện. Ảnh: AP
Video: TikTok/@KatyPerryCrave
Dịp sinh nhật lần 41 của Katy Perry tháng 10/2025, họ đến câu lạc bộ Crazy House Paris, Pháp. Người đẹp toát lên vẻ quyến rũ trong bộ đầm đỏ bodycon khoét ngực, phối giày cao gót đen và khuyên tai mạ bạc. Ảnh: Backgrid
Đầu tháng 12/2025, Katy chọn bộ đồ tương tự với váy ngắn, bốt cổ thấp khi cùng bạn trai gặp gỡ cựu Thủ tướng Nhật Fumio Kishida. Ông Trudeau diện bộ suit xám may đo vừa vặn theo phong cách truyền thống.
Trong chuyến đi chơi tại Nhật Bản cùng tháng, họ cùng diện các thiết kế mang phong cách thập niên 1990. Katy giữ ấm bằng áo khoác da màu nâu da bò và áo hoodie, bạn trai cô mặc áo len xanh navy và áo khoác dạ tối giản.
Trong kỳ nghỉ đông tháng 2/2026, cả hai chọn áo dáng rộng, tạo sự thoái mái khi đi ăn lẩu.
Trong một lần đi thưởng thức sushi tại Tokyo, ca sĩ diện áo dệt kim phong cách thập niên 1950.
Trang phục trượt tuyết của cặp sao ăn ý với mũ bảo hiểm và áo khoác đen.
Katy Perry, 42 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Firework. Cô từng có cuộc hôn nhân với danh hài Anh Russell Brand từ năm 2010 đến 2012.
Ông Justin Trudeau, 55 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử nước này, theo đảng Tự do. Tháng 8/2023, ông thông báo ly thân vợ sau 18 năm chung sống.
Sao Mai
Ảnh, video: Instagram/ Katy Perry