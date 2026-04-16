Katy Perry, cựu Thủ tướng Canada diện đồ ăn ý khi hẹn hò

Tại một sự kiện cuối tháng 3, cả hai diện đồ đôi với tông đen đơn sắc, phong cách tối giản. Katy tôn dáng trong đầm quây ngực dáng cột, tiết chế trang sức. Ông Trudeau chọn vest hiện đại và áo thun cùng tông.

Họ được cho là hẹn hò từ cuối tháng 7/2025, công khai tháng 10 cùng năm. Theo Elle, từ ngày sánh đôi ông Trudeau, Katy Perry thay đổi phong cách thời trang. Ở bên bạn trai, Katy Perry được nhận xét giữ phong cách mềm mỏng, trang điểm và làm tóc đơn giản, hài hòa, khác nhiều so với hình ảnh của cô trước đây. Thay vì những bộ váy hở ngực, nổi loạn, cô mặc các thiết kế kín đáo, tông màu nhã nhặn, hướng đến vẻ thanh lịch.