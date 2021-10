Kane tệ hơn mùa trước ở mọi thông số

AnhTiền đạo Harry Kane sa sút về mọi mặt so với mùa trước - mùa anh đoạt cú đúp giải thưởng Vua phá lưới và Vua kiến tạo tại Ngoại hạng Anh.

Kane mới có một bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, với tổng cộng 648 phút có mặt trên sân. Mùa trước, Anh nổ súng tới bảy lần trong tám vòng đầu tiên, qua 714 phút.

Trung phong 28 tuổi cũng dứt điểm ít hơn, với 18 cú, so với 38 cú cùng kỳ mùa trước. Tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng cũng giảm từ 18,4% xuống còn 5,6. Kane cũng có mới một kiến tạo cùng bảy lần dọn cỗ để đồng đội dứt điểm. Thông số cùng kỳ năm ngoái lần lượt là tám kiến tạo và 18 đường chuyền cho đồng đội dứt điểm.

Sự hứng khởi, phấn khích mùa trước của Kane được thay thế bằng vẻ sầu não, chán nản và thất vọng trong nhiều khoảnh khắc tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: Sun

Tổng số lần chạm bóng của Kane giảm khoảng chín lần mỗi trận, và anh cũng mất bóng nhiều hơn. Tỷ lệ không chiến của Kane cũng giảm mạnh, từ 47,1% xuống chỉ còn 34,1%.

So với mùa trước, tiền đạo đội trưởng Tottenham chỉ làm tốt hơn ở thông số chuyền chính xác. Cụ thể, Kane chuyền chính xác 74,1% mùa này, so với 72% mùa trước. Nhưng anh lại chuyền ít hơn, 174 so với 200.

Kane thi đấu thăng hoa tại Ngoại hạng Anh mùa trước, ghi 23 bàn thắng và kiến tạo 14 bàn, nhờ đó, đoạt cú đúp giải thưởng Vua phá lưới và Vua kiến tạo. Nhưng anh sa sút phong độ sau khi dự Euro 2021 cùng tuyển Anh. Tính trên mọi giải đấu mùa này, Kane mới ghi bảy bàn cho Tottenham qua 12 lần ra sân, gồm một bàn tại Ngoại hạng Anh, năm bàn tại Conference League và một pha lập công ở Cup Liên đoàn.

Hè vừa qua, thủ quân tuyển Anh đã bày tỏ nguyện vọng rời Tottenham để tìm một thử thách mới. Kane cũng bỏ tập, kéo dài kỳ nghỉ hè để gây áp lực lên ban lãnh đạo. Phía Man City sẵn sàng trả 176 triệu USD để chiêu mộ trung phong 28 tuổi, nhưng bị Tottenham từ chối. Chủ tịch Daniel Levy chỉ chấp nhận đàm phán nếu Man City móc hầu bao 206 triệu USD, và Kane đành phải ở lại.

Kane có cơ hội để chứng tỏ bản thân, khi cùng Tottenham làm khách trên sân Burnley ở vòng 16 đội Cup Liên đoàn ngày 27/10, rồi trở về sân nhà tiếp Man Utd ở vòng mười Ngoại hạng Anh ba ngày sau đó.

Hồng Duy tổng hợp