Joola Pickleball Việt Nam mở showroom chính hãng tại Hà Nội

Thương hiệu Joola ủy quyền cho công ty TNHH Pickleball Việt Nam vận hành showroom chính hãng tại Hà Nội, cung cấp không gian trải nghiệm và mua sắm cho người chơi.

Showroom Joola đặt tại số 235 đường Minh Khai. Không gian được thiết kế theo nhận diện Joola, phong cách thể thao hiện đại, hướng đến trải nghiệm trực tiếp cho người chơi pickleball. Khu vực trưng bày được sắp xếp theo nhóm sản phẩm và phân khúc người dùng, từ người mới bắt đầu đến vận động viên thi đấu.

Không bên trong showroom Joola. Ảnh: Pickleball Việt Nam

Theo đại diện Pickleball Việt Nam, tại đây người chơi có thể trực tiếp thử vợt và so sánh các phiên bản trước khi mua. Một số mẫu vợt được giới thiệu gồm Ben Johns Perseus, Collin Johns Scorpeus, Magnus và Hyperion. "Việc cầm và đánh thử giúp người chơi cảm nhận rõ độ đầm đầu vợt, độ nhám bề mặt carbon cũng như sự khác biệt giữa các phiên bản dày 14mm hay 16 mm - những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát và trợ lực, điều kênh mua sắm trực tuyến khó đáp ứng", đại diện đơn vị phân phối cho biết.

Cơ sở cũng cập nhật các mẫu vợt mới và một số phiên bản giới hạn khi Joola ra mắt tại thị trường Việt Nam. Song song đó là chú trọng dịch vụ tư vấn. Nhân viên bán hàng được đào tạo về sản phẩm nhằm giới thiệu đặc tính, mức giá và sự khác biệt giữa các dòng vợt, phụ kiện.

Bên cạnh các dòng vợt, cơ sở cung cấp bóng thi đấu, túi đựng, balô, trang phục và phụ kiện pickleball. Doanh nghiệp kỳ vọng địa điểm này sẽ trở thành điểm kết nối của cộng đồng pickleball tại Hà Nội, nơi người chơi có thể tham quan, trải nghiệm và trao đổi thông tin về thiết bị thi đấu.

Sản phẩm vợt Joola gen 4 tại cửa hàng. Ảnh: Pickleball Việt Nam

"Với vai trò nhà nhập khẩu và phân phối chính thức, toàn bộ sản phẩm tại showroom đều có tem nhãn và giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Khách hàng mua tại đây hoặc hệ thống đại lý ủy quyền được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng của Joola, theo quy trình tiếp nhận và xử lý tiêu chuẩn của thương hiệu", đơn vị phân phối cho hay.

Biển hiệu showroom Joola trên phố Minh Khai. Ảnh: Pickleball Việt Nam

Showroom Joola chính hãng tại 235 Minh Khai mở cửa tất cả các ngày trong tuần. Việc đầu tư không gian trải nghiệm trực tiếp được xem là bước đi nhằm chuẩn hóa thị trường thiết bị pickleball, trong bối cảnh bộ môn này đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

(Nguồn: Pickleball Việt Nam)