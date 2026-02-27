Johnson & Johnson hợp tác bệnh viện da liễu nâng cao điều trị vảy nến

Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) mở rộng hợp tác với Bệnh viện Da liễu Trung ương và Bệnh viện Da liễu TP HCM nhằm nâng cao chất lượng điều trị bệnh vảy nến tại Việt Nam.

Johnson & Johnson Việt Nam vừa ký kết quan hệ hợp tác chính thức với hai bệnh viện da liễu tuyến đầu, hướng đến nâng cao nhận thức về bệnh, mở rộng tiếp cận các liệu pháp điều trị tiên tiến và củng cố năng lực khoa học tại bệnh viện.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Johnson & Johnson Việt Nam và Bệnh viện Da liễu Trung ương, tại Hà Nội diễn ra vào tháng 2. Ảnh: Johnson & Johnson Việt Nam

Vảy nến - căn bệnh vẫn bị nhiều người hiểu sai

Theo các chuyên gia, vảy nến là một bệnh viêm mạn tính qua trung gian miễn dịch, với ảnh hưởng vượt xa các biểu hiện ngoài da, song hiện vẫn chưa được nhìn nhận đúng và đủ tại Việt Nam. Vảy nến thường bị coi là vấn đề da liễu nhẹ hoặc mang tính thẩm mỹ, dễ bị hiểu lầm là tình trạng ngắn hạn. Sự hiểu lầm này khiến nhiều người đi khám bệnh muộn và gián đoạn quá trình điều trị, đặc biệt nhiều trường hợp bệnh đã ở mức độ trung bình đến nặng.

Theo số liệu công bố năm 2025 của tổ chức Global Psoriasis Atlas, tại Việt Nam, ước tính có khoảng 288.580 người trưởng thành đang sống chung với bệnh vảy nến, tương đương 0,3% dân số trưởng thành. Bệnh có thể ảnh hưởng đến nhiều vùng trên cơ thể, bao gồm da đầu, mặt, móng tay, lòng bàn tay, lòng bàn chân và các khu vực nhạy cảm khác. Vảy nến tác động đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày, sự tự tin và các mối quan hệ xã hội của người bệnh. Người sống chung với bệnh vảy nến không chỉ gặp khó chịu về thể chất, mà còn thường xuyên đối mặt với căng thẳng tâm lý do định kiến và hiểu lầm của xã hội về căn bệnh này, khiến chất lượng cuộc sống bị suy giảm.

Lời nhắn của khách tham quan tại không gian triển lãm về bệnh vảy nến, đặt tại bệnh viện Da liễu TP HCM. Ảnh: Johnson & Johnson Việt Nam

Một trong những hiểu lầm dai dẳng nhất về bệnh vảy nến là quan niệm coi đây là một vấn đề ngoài da. Tệ hơn, nhiều người vẫn nghĩ bệnh có thể lây nhiễm. Những nhận thức sai lệch này góp phần làm gia tăng kỳ thị xã hội, khiến người bệnh cảm thấy bị cô lập và ngần ngại tìm đến tư vấn y tế sớm. Điều này còn dẫn đến việc họ bỏ sót các bệnh lý đi kèm cũng như những nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần. Bên cạnh đó, tại Việt Nam, khả năng tiếp cận các liệu pháp điều trị tiên tiến còn hạn chế, trong khi mô hình chăm sóc đa chuyên khoa toàn diện vẫn chưa được đáp ứng đồng đều giữa các khu vực. Việc giải quyết những thách thức này góp phần khuyến khích người dân thăm khám kịp thời, hỗ trợ chẩn đoán sớm và cải thiện lộ trình chăm sóc dành cho người bệnh vảy nến tại Việt Nam.

Lộ trình chăm sóc bệnh vảy nến thông qua hợp tác và giáo dục

Sự hợp tác giữa Johnson & Johnson Việt Nam cùng hai bệnh viện da liễu tuyến đầu hướng đến nâng cao chất lượng điều trị, mở rộng các chương trình hỗ trợ bệnh nhân, củng cố hiểu biết của cộng đồng và tăng cường vai trò của đội ngũ chuyên gia da liễu trong định hướng tiêu chuẩn điều trị quốc gia. Mô hình hợp tác này xoay quanh việc thống nhất thực hành lâm sàng, thúc đẩy tiếp cận chăm sóc sớm và dựa trên thông tin đầy đủ, đồng thời xây dựng hệ thống chăm sóc bệnh vảy nến nhất quán và lấy bệnh nhân làm trung tâm tại Việt Nam.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Johnson & Johnson Việt Nam và Bệnh viện Da liễu TP HCM, tại TP HCM vào tháng 2. Ảnh: Johnson & Johnson Việt Nam

Đánh dấu cột mốc đầu tiên trong nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng, Johnson & Johnson Việt Nam đã triển khai khu trưng bày về bệnh vảy nến tại hai bệnh viện, tái hiện câu chuyện của gần 300.000 người trưởng thành tại Việt Nam đang sống chung với căn bệnh mãn tính này. Khu trưng bày được thiết kế theo hướng giáo dục, đặt bệnh nhân làm trọng tâm, phản ánh các câu chuyện thực tế của người đang sống chung với bệnh và giải thích các hiểu lầm phổ biến - đặc biệt là quan niệm sai lệch rằng bệnh vảy nến có thể lây nhiễm. Hoạt động này góp phần khuyến khích người dân chủ động thăm khám sớm, đưa ra quyết định điều trị dựa trên thông tin đáng tin cậy hơn, đồng thời thúc đẩy sự thấu hiểu và đồng cảm của cộng đồng hướng về người bệnh.

Khách tham quan tương tác với không gian triển lãm tại Bệnh viện Da liễu TP HCM. Ảnh: Johnson & Johnson Việt Nam

Ông Upendra Patkie - Tổng giám đốc Johnson & Johnson Innovative Medicine Việt Nam chia sẻ, mối quan hệ hợp tác giữa Johnson & Johnson và hai bệnh viện da liễu đầu ngành dựa trên tầm nhìn và cam kết chung về thúc đẩy nâng cao chất lượng điều trị bệnh vảy nến tại Việt Nam. Thông qua việc tăng cường hoạt động giáo dục và thống nhất thực hành lâm sàng, các bên hướng đến hỗ trợ chẩn đoán sớm, chính xác hơn và mở rộng khả năng tiếp cận điều trị phù hợp cho người bệnh. "Chúng tôi tin rằng các sáng kiến nâng cao nhận thức cộng đồng sẽ giúp lan tỏa những câu chuyện thực tế của bệnh nhân, thay đổi nhận thức xã hội và khuyến khích người dân tìm kiếm hỗ trợ y tế sớm hơn và tự tin hơn. Những nỗ lực này đồng thời góp phần tăng cường năng lực của đội ngũ y tế, cải thiện trải nghiệm điều trị cho bệnh nhân và gia đình, qua đó hiện thực hóa cam kết đặt bệnh nhân làm trọng tâm trong mọi hoạt động của Johnson & Johnson", ông Upendra Patkie nói.

Kim Anh