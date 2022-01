Jim Carey đón tuổi 60

Tài tử Jim Carey giả người đàn ông bị móm trong video mừng sinh nhật tuổi 60 trên trang cá nhân.

Ngày 18/1, Jim Carey đăng đoạn video đón tuổi mới cùng người hâm mộ trên Twitter có 18,7 triệu lượt theo dõi. Anh dùng môi che răng, giả vờ là người đàn ông cao tuổi bị móm và nói: "Tôi đã 60 tuổi và vẫn thật gợi cảm. Tối nay, tôi sẽ ăn mừng với món kem ngô và những miếng đào căng mọng".

Jim Carey mừng tuổi 60 Jim Carey mừng tuổi 60. Video: Jim Carey Twitter

Dòng trạng thái thu hút gần 400.000 lượt thích trong vài giờ. Nhiều người hâm mộ chúc mừng sinh nhật tài tử. Họ tự quay các đoạn video giả làm nhân vật của Carey trong các phim như The Truman Show, The Mask... để tôn vinh anh.

Jim Carey, tên thật James Eugene Carrey, sinh năm 1962 tại Ontario, Canada. Anh chuyển đến Hollywood, Mỹ năm 1983 và kiếm sống bằng nghề diễn hài tại các hộp đêm. Năm 1994, anh có vai diễn đột phá trong Ace Ventura: When Nature Calls, kiếm 212,4 triệu USD tại phòng vé. Anh gây ấn tượng với phong cách hài tếu táo cùng các biểu cảm khuôn mặt kỳ quái.

Carey giữ nguyên phong cách diễn và có liên tiếp nhiều dự án hài ăn khách như The Mask, Dumb and Dumber... Giữa thập niên 1990, anh trở thành diễn viên đầu tiên của Hollywood nhận mức cát-xê 20 triệu USD cho phim The Cable Guy. Tài tử cũng nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn, phê bình, thắng giải nam chính Quả Cầu Vàng với phim The Truman Show (1999). Gần đây, Carey gây chú ý với vai phản diện trong loạt phim về nhân vật nhím Sonic.

​Sonic the Hedgehog (Nhím Sonic) Trailer "Sonic the Hedgehog". Video: CGV

Phương Mai