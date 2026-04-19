Jessica Alba dắt con trai út cùng đi hẹn hò

Diễn viên Jessica Alba đưa bé Hayes - con chung với chồng cũ - đến buổi hẹn hò của cô và diễn viên Danny Ramirez.

Theo Page Six, Jessica Alba, 45 tuổi, và người tình kém 11 tuổi Danny Ramirez đi chơi cùng con trai cô tại Los Angeles ngày 17/4. Trong một bức ảnh do paparazzi chụp, Alba cười khi bé Hayes chín tuổi - con của cô và nhà sản xuất Cash Warren - trốn dưới áo khoác của mẹ. Cặp sao có nhiều cử chỉ thân thiết khi đứng ngoài nhà hàng Avra, Beverly Hills.

Jessica Alba đưa Hayes đến buổi hẹn hò của cô và bạn trai Danny Ramirez tối 17/4. Ảnh: Backgrid

Hayes có tên đầy đủ là Hayes Alba Warren, chào đời vào ngày cuối năm 2017. Những năm qua, Alba thường xuyên đăng ảnh, video ghi lại cuộc sống của con lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Hayes còn hai chị là Honor, 18 tuổi, và Haven, 15 tuổi.

Theo hồ sơ hoàn tất ly hôn hồi tháng 2, Jessica Alba và Cash Warren chia quyền giám hộ, cùng nuôi dưỡng ba con. Cả hai ly thân vào tháng 12/2024, nộp đơn ly dị vào tháng 2/2025. Đầu năm ngoái, cô xác nhận cuộc hôn nhân đã chấm dứt sau 17 năm chung sống, cho biết con cái vẫn là ưu tiên hàng đầu của hai người.

Hayes trốn phía sau áo khoác của mẹ khi cả ba đứng ngoài nhà hàng ở Los Angeles. Ảnh: Backgrid

Jessica Alba và Danny Ramirez vướng tin hẹn hò sau khi truyền thông quốc tế đưa tin họ đi du lịch Mexico cùng nhau hồi tháng 7/2025. Bốn tháng sau, cô công khai mối quan hệ trên Instagram. Từ đó, hai nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trước công chúng, đi nghỉ dưỡng cùng nhau. Về phía chồng cũ của diễn viên, Cash Warren được cho hẹn hò người mẫu Hana Sun Doerr, nhỏ hơn anh khoảng 20 tuổi.

Jessica Alba sinh năm 1981, mang ba dòng máu Pháp, Đan Mạch và Mexico, là biểu tượng về nhan sắc, thời trang tại Hollywood. Người đẹp bắt đầu đóng phim năm 13 tuổi, nổi tiếng từ lúc 19 tuổi khi tham gia series Thiên thần bóng tối của James Cameron. Những vai diễn của cô trong Honey, Fantastic Four, Good Luck Chuck, Mechanic: Resurrection, Sin City: A Dame to Kill For cũng gây ấn tượng với khán giả. Phim gần nhất cô tham gia là Maserati: The brothers, dự kiến ra mắt vào tháng 10.

Ngoài diễn xuất, cô thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Năm 2012, nghệ sĩ đồng sáng lập công ty The Honest bán sản phẩm chăm sóc cá nhân và đồ dùng cho em bé. Chỉ sau ba năm, doanh nghiệp được định giá một tỷ USD, đưa Alba vào hàng "mỹ nhân tỷ USD". Tháng 4/2024, Jessica Alba từ chức giám đốc sáng tạo nhưng vẫn thuộc ban giám đốc.

Danny Ramirez sinh năm 1992, là diễn viên Mỹ nổi tiếng với vai Joaquin Torres trong phim The Falcon and the Winter Soldier (2021) thuộc vũ trụ Marvel. Một số dự án nổi bật khác của anh gồm Captain America: Brave New World (2025), Top Gun: Maverick (2022), The Last of Us (2023).

Diễn viên Danny Ramirez lái xe chở Jessica Alba Jessica Alba ngồi ghế phụ cạnh Danny Ramirez sau buổi hẹn hò hồi tháng 7/2025. Video: Backgrid

Phương Thảo (theo Page Six)