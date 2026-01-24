Jensen Huang: 'Giờ là giai đoạn tuyệt vời cho thợ điện, thợ sửa ống nước'

Jensen Huang, CEO Nvidia, cho rằng cơn sốt AI đang tạo điều kiện cho lao động kỹ thuật có tay nghề cao kiếm được mức lương trăm nghìn USD.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ) tuần này, Jensen Huang, CEO Nvidia, cho biết giai đoạn hiện tại rất tuyệt vời với thợ lành nghề vì sự bùng nổ AI tạo ra nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu rất lớn. "Thật tuyệt khi việc này liên quan đến tay nghề kỹ thuật và chúng ta sẽ cần rất nhiều thợ sửa ống nước, thợ điện, thợ xây, công nhân thép", ông nói với Larry Fink, CEO BlackRock.

Larry Fink (trái) và Jensen Huang tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ) tháng 1/2026. Ảnh: WEF/Nvidia

Ông cho biết, Mỹ đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu thợ lành nghề giúp xây dựng cơ sở hạ tầng AI, với mức lương gần như tăng gấp đôi trong một số trường hợp. Huang mô tả cơn sốt AI là "làn sóng xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhất lịch sử nhân loại" và sẽ tạo ra rất nhiều việc làm.

Báo cáo của công ty tư vấn McKinsey ước tính, năm 2023-2030, Mỹ sẽ cần thêm 130.000 thợ điện được đào tạo, 240.000 công nhân xây dựng và 150.000 giám sát viên xây dựng.

Theo ông chủ Nvidia, những người xây nhà máy chip, máy tính hoặc AI có thể nhận lương trăm nghìn USD. "Ai cũng có thể kiếm sống tốt mà không cần sở hữu bằng tiến sĩ khoa học máy tính", ông nhận định.

Tác động của AI đến thị trường lao động là chủ đề nóng tại WEF năm nay. Jessen Huang từ lâu đã cho rằng AI không phải "kẻ hủy diệt việc làm hàng loạt" như một số người lo ngại. Ông lấy ngành X-quang làm ví dụ: trong khi AI giúp tự động hóa một số công việc của bác sĩ, số lượng việc làm trong ngành này thực chất lại tăng lên.

"Bố già AI" Geoffrey Hinton cũng từng nhận định lao động chân tay sẽ an toàn hơn trước AI. Tuy nhiên, lý do ông đưa ra là trí tuệ nhân tạo mất nhiều thời gian hơn để đạt được sự khéo léo cần thiết.

Thu Thảo (Theo Business Insider, Fortune)