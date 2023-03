'JCU Singapore đề cao tinh thần truyền lửa đam mê'

Từ một người chưa có định hướng nghề nghiệp, Thạc sĩ Nguyễn Quang Phong quyết tâm theo đuổi đam mê nghề giáo, trở thành giảng viên nhờ quá trình học tại JCU Singapore.

Hiện, anh Nguyễn Quang Phong là giảng viên tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM). Trước đó, anh đã hoàn thành hai chương trình: Cử nhân Quản trị Kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Khách sạn và Du lịch; Thạc sĩ Quản trị Du lịch và Khách sạn Quốc tế - Quản trị Kinh doanh tại Đại học Công lập James Cook Australia, phân viện Singapore (JCU Singapore) chỉ trong bốn năm.

Nguyễn Quang Phong - giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng, cựu học viên JCU Singapore. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Lý do gì khiến anh chọn JCU Singapore để học chương trình thạc sĩ kép?

- Để có thể lựa chọn chương trình học, trường đại học phù hợp với định hướng của bản thân, tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin về du học. Khi tìm hiểu, tôi biết JCU Singapore nằm trong top 2% các trường đại học trên thế giới, theo Times Higher Education World University Rankings. Đồng thời, chất lượng đào tạo của trường còn được công nhận bởi chính phủ của hai đất nước có nền giáo dục tiên tiến là Australia và Singapore.

Hơn hết, tôi có thể rút ngắn thời gian học cả hai bậc chỉ với hai năm cho Cử nhân và một năm cho Thạc sĩ. Vì thể, tôi quyết định chọn theo học ở JCU Singapore.

Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích Singapore bởi sự hiện đại, thân thiện. Đất nước này cũng là một điểm đến du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới. Do đó, lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn ở đây luôn phát triển. Đây cũng là một điểm đến an toàn, giúp các du học sinh như tôi có thể hoàn toàn yên tâm tập trung cho việc học.

- Điều thay đổi lớn nhất của anh sau quá trình học tại JCU Singapore là gì?

- Thời gian đầu nhập học, tôi cũng chưa định hướng nghề nghiệp chính xác. Tuy nhiên, Thầy Adrian Bradshaw một trong những giáo sư khóa Thạc sĩ của tôi từng nói: "You are good only when you can make others as good as you" (tạm dịch: Bạn chỉ thực sự giỏi khi có thể giúp người khách giỏi giống bạn).

Câu nói này khiến tôi vô cùng ấn tượng và lấy làm kim chỉ nam. Từ đó, tôi đam mê sự nghiệp giảng dạy hơn. Mỗi ngày trên giảng đường, tôi luôn mong muốn được chia sẻ những kiến thức, kỹ năng cũng như ngọn lửa đam mê trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng khách sạn đến với nhiều sinh viên.

Quang Phong và mẹ chụp cùng Tiến sĩ Adrian Bradshaw (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Quá trình học tại JCU Singapore mang lại những giá trị nào cho sự nghiệp của anh sau này?

- Mọi kỷ niệm ở JCU Singapore đều rất quý giá với tôi. Trong suốt thời gian học tập tại trường, bất cứ điều gì cũng đều là những sự mới mẻ để tôi có thể học hỏi và phát triển bản thân.

Giảng viên tại JCU Singapore đều là những người "có tâm, có tầm", truyền đạt kiến thức chuyên môn, xây dựng chương trình học phù hợp với xu hướng thế giới, đồng thời, giúp người học hiểu tường tận và biết cách áp dụng lý thuyết vào thực tế. Quá trình học tại trường giúp tôi nâng cao khả năng nghiên cứu, kỹ năng tìm kiếm thông tin cũng như giao tiếp. Từ đó, tôi có thể chia sẻ ý tưởng, giải pháp của bản thân đến người khác.

Sau khi trở thành giảng viên, tôi nhận thấy tất cả những điều tôi được học, trải nghiệm tại JCU Singapore rất cần thiết cho lĩnh vực chuyên ngành nói riêng, cuộc sống nói chung.

- Quá trình tìm việc sau khi tốt nghiệp tại JCU Singapore của anh diễn ra như thế nào?

- Quá trình tìm việc sau tốt nghiệp của tôi khá khó khăn bởi thời điểm đó, Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại TP HCM.

Tốt nghiệp JCU Singapore và quay trở về Việt Nam vào tháng 7 năm 2021, tôi bắt đầu giảng dạy từ tháng 9 cùng năm. Ngay từ những ngày còn đi học, tôi phải luôn thành thật, tự đánh giá năng lực bản thân để xác định công việc phù hợp nhất. Khi xác định mục tiêu chính, tôi cũng phải tiếp tục nhận ra những khuyết điểm có khả năng gây ảnh hưởng đến công việc sau này. Từ đó, tôi bù đắp bằng việc trau dồi và rèn luyện.

- Anh muốn nhắn gửi gì đến các bạn trẻ muốn đi du học giống anh?

- Đối với các bạn đang có ý định du học, thời gian du học sẽ là một quãng thời gian rất quý giá, giúp mở rộng mối quan hệ, kiến thức, cũng như tích lũy thêm kỹ năng, kinh nghiệm có ích cho cuộc sống và công việc trong tương lai.

Quang Phong cùng gia đình, thầy cô và bạn bè tại buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhật Lệ