JAL Cargo ra mắt dịch vụ logistics kết hợp đường sắt - hàng không

Nhật BảnDịch vụ vận chuyển mới giúp JAL Cargo rút ngắn thời gian trung chuyển cho các lô hàng tươi sống và nông sản.

JAL Cargo hợp tác với nhà khai thác đường sắt JR East để đẩy nhanh hoạt động vận chuyển nội địa tại khu vực miền Đông, Nhật Bản. Dịch vụ mang tên JAL de Hako-byun triển khai từ ngày 13/1, tận dụng mạng lưới tàu cao tốc Shinkansen để đưa hàng hóa nhanh hơn từ các vùng sản xuất đến các cửa ngõ xuất khẩu quốc tế.

JAL cho biết mô hình kết hợp đường sắt - hàng không giúp rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng, đảm bảo độ đúng giờ cao và tăng cường khả năng kết nối mạng lưới. Theo ước tính, thời gian vận chuyển từ Sendai đến Singapore sẽ giảm từ hơn 24 giờ xuống còn khoảng 19 giờ. Tuyến Nagano - Malaysia được rút ngắn từ trên 40 giờ xuống còn khoảng 34 giờ, trong khi thời gian từ Niigata đến Hong Kong (Trung Quốc) giảm mạnh từ hơn 30 giờ xuống chỉ còn 18 giờ.

JAL Cargo tăng tốc logistics bằng mô hình kết hợp đường sắt – hàng không, rút ngắn thời gian vận chuyển cho hàng hóa nhạy cảm về thời gian. Ảnh: JAL Cargo

Dịch vụ này chủ yếu phục vụ các mặt hàng dễ hư hỏng như hải sản, trái cây, rau củ, bên cạnh linh kiện máy móc. Các ga xuất phát gồm Shin-Hakodate-Hokuto, Shin-Aomori, Morioka, Akita, Sendai, Niigata, Nagano và Tsuruga. Hàng hóa sẽ được trung chuyển qua các sân bay Tokyo Haneda và Narita trước khi tiếp tục các chuyến bay quốc tế tới Singapore, Thượng Hải, Kuala Lumpur, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc).

Đại diện JAL nhấn mạnh việc kết hợp mạng lưới tàu cao tốc Shinkansen có tần suất cao và đúng giờ với hệ thống đường bay dài của hãng giúp giảm đáng kể thời gian vận chuyển so với các phương thức truyền thống. Đồng thời, giải pháp này cũng góp phần giảm áp lực thiếu hụt tài xế xe tải tại Nhật Bản và cắt giảm lượng khí thải CO2 thông qua chuyển dịch phương thức vận tải.

Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu tài xế nghiêm trọng kể từ tháng 4/2024, sau khi quy định mới giới hạn giờ làm thêm của tài xế xe tải ở mức 960 giờ mỗi năm có hiệu lực.

Việc ra mắt dịch vụ mới diễn ra sau chuyến vận chuyển thử nghiệm thành công vào tháng 10/2025, khi hàng hóa được đưa từ Sendai đến Singapore. Trước đó, vào tháng 12/2025, JAL cũng ký thỏa thuận với Kalitta Air nhằm tăng số chuyến bay chở hàng liên danh mỗi tuần giữa Tokyo Narita và Chicago O’Hare.

JAL Cargo là đơn vị khai thác vận chuyển hàng hóa của Japan Airlines, cung cấp dịch vụ logistics hàng không quốc tế và nội địa. Doanh nghiệp vận hành mạng lưới rộng khắp, kết nối Nhật Bản với các trung tâm kinh tế lớn tại châu Á, châu Âu và châu Mỹ. JAL Cargo tập trung vào các giải pháp vận chuyển hiệu quả, đúng giờ, đặc biệt cho hàng hóa có yêu cầu cao về thời gian và chất lượng, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến bền vững trong logistics.

Hải My (Theo AirCargo News)