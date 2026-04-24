Jaeger-LeCoultre ra mắt dòng đồng hồ Master Control Chronomètre

Ngành đồng hồ Thụy Sĩ thập niên 1970 đánh dấu những thay đổi mang tính định hình, sự ra đời của các mẫu đồng hồ thể thao thép tích hợp dây – vỏ như: Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus và Vacheron Constantin 222. Điểm chung của ba mẫu đồng hồ này đều sử dụng bộ máy đến từ xưởng chế tác của Jaeger-LeCoultre.

Trong ảnh là mẫu đồng hồ trang bị bộ máy tự động Calibre 920 siêu mỏng 2,45 mm được đánh giá là yếu tố then chốt, giúp các nhà thiết kế thời đó thực hiện những ý tưởng về chiếc vỏ đồng hồ thanh thoát hơn. Jaeger-LeCoultre của thời kỳ này được ví như “người hùng thầm lặng”, cung cấp nền tảng kỹ thuật cho các đối thủ tỏa sáng.

Điều thú vị, thương hiệu “Watchmaker of Watchmakers” (nhà chế tác của các nhà chế tác) này chưa từng trang bị Calibre 920 cho các dòng sản phẩm riêng của mình trong giai đoạn này. Dù dòng Master Mariner sau đó từng tham gia phân khúc, nhưng Jaeger-LeCoultre đã để ra khoảng trống đó trong nhiều thập kỷ.