Jaeger-LeCoultre ra mắt dòng đồng hồ Master Control Chronomètre

Ngành đồng hồ Thụy Sĩ thập niên 1970 đánh dấu những thay đổi mang tính định hình, sự ra đời của các mẫu đồng hồ thể thao thép tích hợp dây – vỏ như: Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus và Vacheron Constantin 222. Điểm chung của ba mẫu đồng hồ này đều sử dụng bộ máy đến từ xưởng chế tác của Jaeger-LeCoultre.
Trong ảnh là mẫu đồng hồ trang bị bộ máy tự động Calibre 920 siêu mỏng 2,45 mm được đánh giá là yếu tố then chốt, giúp các nhà thiết kế thời đó thực hiện những ý tưởng về chiếc vỏ đồng hồ thanh thoát hơn. Jaeger-LeCoultre của thời kỳ này được ví như “người hùng thầm lặng”, cung cấp nền tảng kỹ thuật cho các đối thủ tỏa sáng.
Điều thú vị, thương hiệu “Watchmaker of Watchmakers” (nhà chế tác của các nhà chế tác) này chưa từng trang bị Calibre 920 cho các dòng sản phẩm riêng của mình trong giai đoạn này. Dù dòng Master Mariner sau đó từng tham gia phân khúc, nhưng Jaeger-LeCoultre đã để ra khoảng trống đó trong nhiều thập kỷ.
Những chiếc Master Control Chronometre ra mắt ở sự kiện Watches and Wonders 2026 tại Geneva năm nay được kỳ vọng mang lại vị thế xứng đáng cho Jaeger-LeCoultre trong lĩnh vực đồng hồ với phong cách thể thao. Thương hiệu này “bắt sóng” cuộc chơi với thiết kế chuẩn công thức dây liền vỏ được xử lý tinh xảo, liền lạc và ôm sát cổ tay.
Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre có hai chất liệu vỏ trên 3 mẫu đồng hồ, giúp người sưu tập có thêm lựa chọn phù hợp cho những buổi tiệc sang trọng, hoặc các hoạt động thường ngày.
Phiên bản thép không gỉ mang đến tinh thần thể thao và năng động, đi kèm mặt số chải tia nắng chuyển sắc xanh ghi, tạo nên vẻ cứng cáp và hiện đại. Trong khi đó, phiên bản vỏ vàng hồng 18K mang đến chất xa xỉ cùng mặt số màu đồng.
Với thiết kế tân cổ điển này, Jaeger-LeCoultre muốn tái hiện quá khứ, đồng thời thiết lập chuẩn mực thẩm mỹ mới khi ra mắt cùng lúc 3 phiên bản Master Control Chronometre mới, thay vì dần cập nhật như các đối thủ cùng phân khúc.
Mẫu Master Control Chronometre Date có tùy chọn thép không gỉ và vàng hồng 18K. Mẫu đồng hồ này có mặt số dễ nhìn bên trong bộ vỏ 38 mm, độ dày 8,4 mm. Trong ảnh là phiên bản thép không gỉ mang dấu ấn năng động.
Master Control Chronometre Date phiên bản vàng hồng, sở hữu mặt số chải tia mặt trời tạo hiệu ứng khói, làm nền cho cọc số đa diện và bộ kim vát cạnh sắc sảo. Hoạt động nhờ cỗ máy tự động Calibre 899 với 70 giờ dự trữ năng lượng, phiên bản này duy trì độ mỏng ấn tượng và cung cấp khả năng hiển thị thời gian chính xác.
Mẫu Master Control Chronometre Date Power Reserve chỉ có phiên bản thép, nổi bật với bộ máy in-house thế hệ mới Calibre 738.
Phiên bản Date Power Reserve mang đến tỷ lệ thị giác cân bằng với bố cục mặt số phụ đối xứng kiểu Panda và mức năng lượng đặt đối xứng qua trục ngang 9-3 giờ. Mẫu đồng hồ này ra mắt độc quyền trong bộ vỏ thép không gỉ đường kính 39 mm, phô diễn kỹ nghệ sắp đặt không gian của Jaeger-LeCoultre.
Mẫu Master Control Chronometre Perpetual Calendar có tùy chọn thép không gỉ và vàng hồng 18K. Thiết kế tích hợp lịch vạn niên giúp mẫu đồng hồ này được đặt ở “mâm trên” tại Watches and Wonders 2026.
Mẫu đồng hồ có mặt số 39 mm và mỏng 9,2 mm, sử dụng cỗ máy Calibre 868 được tối ưu hóa, duy trì độ mỏng đặc trưng của dòng Master Control. Theo hãng, chứng nhận High Precision Guarantee (HPG) là bảo chứng cho khả năng vận hành ổn định và độ chuẩn xác của cỗ máy vượt qua các tiêu chuẩn thông thường.
Master Control Chronometre Perpetual Calendar phiên bản màu vàng hồng. Dòng đồng hồ này được hãng kỳ vọng tái định nghĩa khái niệm về cỗ máy phức tạp, tích hợp tinh hoa cơ khí, bộ vỏ duy mỹ, khẳng định nét giao thoa giữa công năng và thẩm mỹ đương đại.
Tại Việt Nam, thương hiệu Jaeger-LeCoultre được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Quang Anh
Jaeger-LeCoultre Hà Nội
Địa chỉ: 19 Tràng Tiền, phường Cửa Nam.
Giờ mở cửa: 9:30 – 19:00.
Hotline: 0962295039.