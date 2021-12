J&T Express lên kế hoạch nắm bắt xu hướng năm 2022

J&T Express không ngừng thấu hiểu thị trường bản địa, nắm bắt xu hướng thị trường với mũi nhọn công nghệ và chú trọng trải nghiệm khách hàng.

Trong những năm gầy đây, thương mại điện tử trở thành xu hướng tất yếu mà không một quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc. Sự phát triển của thương mại điện tử đi đôi với việc cần nâng cao hệ thống hậu cầu, quy trình giao vận hàng hóa. Theo báo cáo của Statista, doanh thu của ngành thương mại điện tử năm 2020 đạt mức 11,8 tỷ USD, tăng từ 8 tỷ USD năm 2018 và chiếm 5,5% tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ.

Năm 2022 được dự đoán rằng sẽ có không ít doanh nghiệp Việt đáp ứng trải nghiệm của khách hàng bằng việc mở rộng và phát triển đa dịch vụ tích hợp với công nghệ tiên tiến hơn, hiệu quả hơn. Sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến kéo theo sự cần thiết của logistics trong quá trình giao nhận hàng hóa. Người tiêu dùng hiện đại cũng ngày càng sáng suốt và khéo léo khi lựa chọn dịch vụ và sử dụng sản phẩm qua nền tảng trực tuyến. Vì thế, bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp là dự đoán được xu hướng thị trường nhằm tăng uy tín thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng độ tin cậy từ khách hàng.

Là một thương hiệu chuyển phát quốc tế tham gia vào thị trường chuyển phát hơn 3 năm, J&T Express không ngừng thấu hiểu thị trường bản địa cũng như gia tăng khả năng nắm bắt xu hướng thị trường trong tương lai.

Trung tâm trung chuyển 60.000m2 của J&T Express dự kiến vận hành đầu năm 2022. Ảnh: J&T Express

Một trong những xu thế quan trọng của thị trường hiện nay là ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình vận hành, đặc biệt với bối cảnh giao vận hàng hóa ngày một tăng. Nâng cao năng lực vận chuyển, tối ưu giải pháp hậu cần là một trong hướng đi của J&T Express. Doanh nghiệp này đang trong quá trình xây dựng và dự kiến đi vào hoạt động trung tâm trung chuyển quy mô lớn tại Việt Nam với tổng diện tích lên tới 168.000m2 trong năm 2022.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và vận hành, gia tăng các giải pháp hỗ trợ để triển khai nhiều chương trình khuyến mãi lớn cho người dùng.

Trong bối cảnh dịch bệnh với diễn biến khó lường, người dùng ưu tiên và chú trọng sức khỏe, kéo theo sự phát triển của ngành hàng lương thực - thực phẩm. Hiểu rõ tâm lý này, J&T Express đem tới cho khách hàng dịch vụ J&T Fresh - mô hình vận chuyển dành riêng cho sản phẩm nông sản và hàng tươi sống.

Trong thời gian qua, J&T Express cũng đã đồng hành và hỗ trợ người dân áp dụng công nghệ, giúp bà con có thể trực tiếp quảng bá và bán hàng trực tuyến, hỗ trợ thu hoạch, hướng dẫn đóng gói và tiêu thụ khắp cả nước. Trong tương lai tới, dịch vụ J&T Fresh sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương, mua bán lương thực - thực phẩm cho người tiêu dùng toàn quốc.

J&T Express hỗ trợ người dân áp dụng công nghệ để quảng bá và bán hàng trực tuyến. Ảnh: J&T Express

Chị Chu Nhật Anh (khách hàng tại Hà Nội) cho biết, dịch bệnh vừa qua khiến gia đình chị chú trọng sức khỏe và sự an toàn khi thường xuyên mua thực phẩm về chế biến tại nhà nhiều hơn là ra ngoài hàng quán. Vì thế, chị thường tìm kiếm một số cửa hàng online hoặc nhà vườn có chất lượng tốt để đặt hàng. Nhờ sử dụng dịch vụ J&T Fresh, gia đình chị cảm thấy an tâm hơn khi trái cây tận vườn vận chuyển về tận nhà, vừa an toàn vừa chất lượng.

J&T Express đảm bảo thực hiện 5K, đảm bảo an toàn trong quá trình giao vận. Ảnh: J&T Express

Ngoài xu hướng trên, sự an toàn luôn là yếu tố cần thiết trong thời kì dịch bệnh phức tạp này. Trong công tác vận hành, tất cả các bưu cục, kho bãi và khu tập kết hàng hóa của J&T Express đều được khử khuẩn thường xuyên, nhân viên thực hiện nghiêm túc 5K, đảm bảo an toàn phòng ngừa dich bệnh. Trong quá trình giao vận, J&T Express chủ trương giao hàng không tiếp xúc, gắn huy hiệu đã tiêm vaccine cho shipper nhằm đảm bảo an tâm cho khách hàng. Trong những năm tới, J&T sẽ tiếp tục gia tăng các biện pháp phòng ngừa và đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân sự và khách hàng.

Trước đó, J&T Express đã thành công trong việc "bắt tay" cùng nhiều sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Sendo... cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh bằng việc mở rộng tuyến quốc tế.

Hiểu rõ được sự phát triển vượt bậc của sàn thương mại điện tử, theo đó, sang năm 2022, J&T Express sẽ phát huy thế mạnh hợp tác bằng việc tiếp tục mở rộng hơn các dịch vụ mua hàng và giao hàng xuyên biên giới, kết nối chủ doanh nghiệp Việt tới khách hàng ở nhiều quốc gia khác nhau nhờ vào sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ.

Chia sẻ về dự định trong năm tới, ông Phan Bình - Giám đốc Thương hiệu của J&T Express cho biết, 2022 sẽ là một hành trình mới với không ít khó khăn trước mắt nhưng doanh nghiệp sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu đưa công nghệ hiện đại vào mọi quy trình vận hành và đặt trải nghiệm khách hàng lên trên hết.

(Nguồn: J&T Express)