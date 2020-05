Italy làm vỡ bản sao cup vàng năm 2006

Theo lời đội trưởng Cannavaro, đội tuyển Italy đã làm vỡ bản sao cup vàng khi vừa đặt chân về thủ đô Rome sau chức vô địch World Cup 2006.

"Chiếc cup chúng tôi được trao sau trận chung kết mà mọi người thấy qua tivi là cup thật. Sau đó, vì sự an toàn, FIFA mang tới cho chúng tôi một bản sao. Đó là chiếc mà chúng tôi đã làm vỡ khi vừa về tới Rome", Fabio Cannavaro nói trên Instagram hôm 19/5.

Italy bốn lần vô địch thế giới. Lần gần nhất họ đăng quang là năm 2006, khi thắng Pháp trong loạt luân lưu. Ảnh: AFP.

Kể từ World Cup 1974, cup vàng thế giới được trao luân phiên cho đội vô địch, thay vì giữ cho tới kỳ World Cup kế tiếp như từ năm 1970 trở về trước. Chiếc cup thường chỉ xuất hiện trong các dịp lễ lớn, như bốc thăm chia bảng, chung kết World Cup, hoặc các tour quảng bá cho giải đấu do FIFA tổ chức.

Sau khi được trao cho đội vô địch vào đêm chung kết, phiên bản thật của cup vàng được chuyển tới một bảo tàng của FIFA tại Zurich, Thụy Sỹ. Còn đội vô địch sẽ trở về nhà với một phiên bản mạ vàng của cup thế giới.

Do phiên bản cup vàng thế giới cũ, từ năm 1930 đến 1970, từng bị đánh cắp, FIFA rất cẩn trọng trong việc giữ cup vàng. Cannavaro xác nhận điều này. Anh chia sẻ: "Khi làm lễ trả cup vàng cho nước chủ nhà Nam Phi ở World Cup 2010, tôi được một nhân viên an ninh tiến tới và yêu cầu đeo găng tay. Nhưng sau đó, một quan chức FIFA xua tay và đảm bảo rằng tôi có thể giữ nó một cách an toàn. Bạn không được phép tự ý chạm vào chiếc cup ấy".

Các đội vô địch World Cup sẽ được khắc tên vào đáy cup vàng. Theo tính toán, đáy của chiếc cup vẫn đủ chỗ ghi cho tới World Cup 2030.

Thắng Nguyễn (theo Corriere dello Sport)