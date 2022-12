ISSP dạy học sinh lòng nhân ái qua hoạt động Giáng sinh

Trường ISSP áp dụng triết lý "lấy học sinh làm trung tâm", giúp trẻ phát triển toàn diện về trí tuệ, tình cảm và kỹ năng. Mọi hoạt động giải trí, vui chơi, rèn luyện và học tập trại trường đều hướng đến sự sáng tạo và kích thích sự tò mò ở trẻ.

Trường Quốc tế Saigon Pearl là ứng cử viên giảng dạy chương trình IB PYP - chương trình Tú Tài quốc tế bậc Tiểu học được công nhận trên toàn cầu. Trường là thành viên của tập đoàn giáo dục Anh Quốc Cognita và được tổ chức kiểm định giáo dục New England Association of Schools and Colleges (NEASC), Council of International Schools (CIS) công nhận toàn diện.