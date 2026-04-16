Israel 'xem xét lệnh ngừng bắn' tại Lebanon

Quan chức cấp cao Israel giấu tên cho hay nội các an ninh đã nhóm họp để thảo luận về khả năng ngừng bắn một tuần tại Lebanon.

"Đánh giá của chúng tôi là trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài ngừng bắn ở Lebanon", kênh truyền hình Israel Channel 12 ngày 15/4 dẫn lời nguồn tin chính trị cấp cao nước này.

Nguồn tin này nói nội các an ninh do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đứng đầu đã nhóm họp vào tối cùng ngày để thảo luận về lệnh ngừng bắn tạm thời ở Lebanon. Nội các an ninh là một nhóm nhỏ gồm các bộ trưởng chủ chốt trong chính phủ Israel, có quyền hạn tối cao trong việc quyết định chính sách đối ngoại và quốc phòng.

Channel 12 cũng cho hay Mỹ đang gây áp lực với Israel để đồng ý lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần trong cuộc chiến chống lại nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon. Họ hy vọng bước đi này sẽ giúp thúc đẩy cuộc đàm phán do Mỹ hậu thuẫn giữa Israel và Lebanon, cũng như nỗ lực của Washington nhằm đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Tehran.

Nguồn tin an ninh Israel tiết lộ với Channel 12 rằng dù muốn giảm leo thang căng thẳng, Mỹ vẫn bày tỏ sự thấu hiểu đối với những lo ngại của Israel. Do đó, đề xuất ngừng bắn một tuần được đưa ra như một phép thử, cho phép Israel tái khởi động chiến dịch nếu không đạt được một thỏa thuận thực chất hơn sau đó.

Đề xuất này ban đầu bị phía Thủ tướng Netanyahu phản đối, nhưng hiện tại giới lãnh đạo Israel hiểu rằng Washington đang quyết tâm thúc đẩy kế hoạch này.

Về phía mình, Mỹ phủ nhận đang gây áp lực lên Israel về lệnh ngừng bắn. "Đây không phải là điều chúng tôi yêu cầu, cũng không phải là một phần của cuộc đàm phán hòa bình với Iran. Tuy nhiên, Tổng thống sẽ hoan nghênh việc chấm dứt xung đột ở Lebanon như một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Lebanon", một quan chức cấp cao Mỹ nói ngày 15/4.

Tuy nhiên, trong lúc nội các an ninh đang họp, ông Netanyahu đã công bố một video cho biết quân đội Israel vẫn tiếp tục tấn công Hezbollah và sắp "giành quyền kiểm soát" thị trấn Bint Jbeil ở miền nam Lebanon.

Channel 12 sau đó đưa tin cuộc họp nội các đã kết thúc mà chưa có quyết định nào được đưa ra.

Một ngày trước đó, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và người đồng cấp Lebanon Nada Hamadeh Moawad đã gặp nhau tại Washington dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng các nhà ngoại giao khác. Cuộc thảo luận kéo dài khoảng 2 giờ đánh dấu cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai láng giềng trong nhiều thập kỷ.

Chiến dịch tấn công Hezbollah của Israel tại Lebanon bắt đầu từ ngày 2/3 sau khi nhóm vũ trang Hezbollah nổ súng vào Israel nhằm ủng hộ Tehran, làm bùng phát lại chiến sự 15 tháng sau cuộc xung đột lớn gần nhất giữa hai bên. Giới chức Lebanon cho hay hơn 2.000 người đã thiệt mạng và 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa vì giao tranh mới.

