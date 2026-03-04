Israel tuyên bố triển khai F-35 bắn hạ chiến đấu cơ Iran

Israel thông báo tiêm kích F-35I đã bắn rơi máy bay Yak-130 Iran, đánh dấu lần đầu mẫu phi cơ này hạ chiến đấu cơ có người lái.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay thông báo phát động đợt tấn công thứ 10 nhằm vào thủ đô của Iran. "Một tiêm kích F-35I đã bắn rơi máy bay chiến đấu Yak-130 Iran trên bầu trời Tehran. Đây là lần đầu phi cơ F-35 hạ được chiến đấu cơ có người lái trên thế giới", thông báo của IDF có đoạn.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.

Theo Times of Israel, đây cũng là lần đầu phi cơ nước này giao chiến trên không với máy bay có người lái trong vòng 40 năm qua. Lần gần nhất chiến đấu cơ Israel bắn rơi mục tiêu như vậy là tháng 11/1985 tại Lebanon, khi tiêm kích F-15 hạ hai chiếc MiG-23 Syria.

Tiêm kích F-35 Israel lên đường tập kích Iran trong ảnh đăng hôm 3/3. Ảnh: IDF

Israel là nước thứ hai được tập đoàn Lockheed Martin bàn giao chiến đấu cơ F-35, chỉ sau Mỹ, đồng thời là một trong số ít quốc gia được phép chỉnh sửa mẫu phi cơ hiện đại này. Tel Aviv hiện có 48 chiếc trong biên chế. F-35I Adir là phiên bản phát triển riêng cho không quân Israel, dựa trên nền tảng biến thể F-35A, tích hợp nhiều công nghệ nội địa để đối phó mối đe dọa từ Iran.

Yak-130 nguyên bản là máy bay phản lực huấn luyện, song cũng có thể được sử dụng như cường kích hạng nhẹ. Phi cơ có khối lượng rỗng 4,6 tấn, nhưng có thể mang 3 tấn vũ khí các loại trên 6 giá treo và 1,7 tấn nhiên liệu.

Iran được cho là bắt đầu nhận máy bay Yak-130 từ Nga vào năm 2023 với tổng số 12 chiếc được đặt hàng.

Máy bay huấn luyện Yak-130 Iran trong hình ảnh công bố tháng 9/2023. Ảnh: Tasnim

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.

Các cuộc tấn công của Mỹ - Israel đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và loạt quan chức cấp cao thiệt mạng. Iran mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông.

Phạm Giang (Theo AFP, Times of Israel)