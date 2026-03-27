Israel tuyên bố tập kích trung tâm sản xuất tên lửa, thủy lôi ở Iran

Quân đội Israel nói đã tấn công cơ sở chế tạo tên lửa, thủy lôi quan trọng nhất của Iran, cũng như "trái tim" của thủ đô Tehran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay thông báo không quân nước này đã tập kích cơ sở sản xuất thủy lôi và tên lửa "quan trọng nhất" của Iran ở thành phố miền trung Yazd. Theo IDF, cơ sở này được Iran sử dụng để phát triển, lắp ráp và chứa các tên lửa tiên tiến được thiết kế để phóng từ tàu mặt nước, tàu ngầm và trực thăng nhằm vào mục tiêu di động hoặc cố định trên biển.

"Đây là nơi mà hải quân Iran phát triển phần lớn tên lửa và thủy lôi", quân đội Israel cho biết, đồng thời khẳng định đây là "đòn giáng mạnh" nhằm vào năng lực sản xuất của hải quân Iran.

Lực lượng này trước đó cùng ngày thông báo đã tiến hành một đợt tập kích trên diện rộng nhằm vào hạ tầng tại "trái tim" thủ đô Tehran của Iran. Trong tuyên bố khác, lực lượng này nói đã tấn công các cơ sở sản xuất hệ thống phòng không và tên lửa đạn đạo trên khắp Iran, trong đó có địa điểm chế tạo tên lửa ở thủ đô Tehran, cũng như bệ phóng tên lửa và kho chứa ở miền tây.

Nơi được cho là cơ sở sản xuất tên lửa, thủy lôi của Iran ở thành phố Yazd. Đồ họa: IDF

Ở chiều ngược lại, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 27/3 tiến hành đợt tấn công thứ 83 trong khuôn khổ chiến dịch trả đũa Mỹ - Israel, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của hai nước này bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Theo IRGC, trong số các mục tiêu có bể chứa và kho dầu tại thành phố Ashdod ở Israel, một điểm tập kết quân nhân ở khu dân cư Modi'in và một trung tâm trao đổi thông tin của quân đội Mỹ tại khu vực. Lực lượng này còn tuyên bố đánh trúng các căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ, trong đó có nhà chứa máy bay vận tải và phi cơ không người lái ở sân bay Ali Al-Salem tại Kuwait.

Sau khi bị Mỹ - Israel tấn công hôm 28/2, Iran đã phát động chiến dịch trả đũa bằng cách nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng ở Trung Đông.

Tehran cũng phong tỏa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới đi qua. Động thái khiến hoạt động vận chuyển dầu khí bị đình trệ, đẩy giá nhiên liệu khắp thế giới tăng vọt.

Đạn chùm rơi xuống Tel Aviv Khoảnh khắc được cho là đạn chùm từ tên lửa Iran rơi xuống thành phố Tel Aviv ở Israel trong video đăng ngày 27/3. Video: PressTV

Đài CNN đầu tháng này dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Iran đã bắt đầu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Đây là một trong những vũ khí đơn giản nhất nhưng có sức tàn phá khủng khiếp nhất mà hải quân Mỹ từng đối mặt, làm hư hại nhiều tàu chiến hơn bất kỳ phương thức tấn công nào khác kể từ Thế chiến II, theo báo cáo của Viện Hải quân Mỹ.

Điểm hẹp nhất trên eo biển Hormuz chỉ rộng gần 34 km, luồng hàng hải để tàu đi qua càng hẹp hơn, khiến nguy cơ từ thủy lôi càng trở nên nghiêm trọng. Tàu thuyền qua đây gần như không có nhiều không gian để cơ động và khả năng va phải các thiết bị nổ này cao hơn.

Dù vậy, quân đội Iran hôm 23/3 tuyên bố "không cần thủy lôi' để kiểm soát eo biển Hormuz.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

