Israel tuyên bố sẽ quyết định thành phần lực lượng quốc tế ở Gaza

Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ quyết định quốc gia nào được điều binh sĩ tham gia lực lượng quốc tế đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.

"Chúng ta tự kiểm soát an ninh của mình. Về vấn đề lực lượng quốc tế, Israel sẽ quyết định bên nào là không thể chấp nhận. Điều này dĩ nhiên đã được phía Mỹ tán thành. Các quan chức cấp cao nhất của nước này đã bày tỏ như vậy trong những ngày gần đây", Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố trước nội các Israel hôm 26/10.

Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Israel là quốc gia độc lập, sẽ tự vệ bằng cách của mình và tự quyết định số phận bản thân. "Chúng ta không cần ai chấp thuận về điều đó", ông cho biết.

Shosh Bedrosian, phát ngôn viên chính phủ Israel, sau đó cho biết nước này sẽ duy trì kiểm soát về an ninh chung tại Dải Gaza. "Khu vực sẽ được phi quân sự hóa và lực lượng Hamas sẽ không tham gia quản lý người dân Palestine", bà cho hay.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington, Mỹ hôm 30/9. Ảnh: AFP

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, lực lượng quốc tế, chủ yếu gồm các nước Arab hoặc Hồi giáo, sẽ triển khai đến Dải Gaza để hỗ trợ duy trì lệnh ngừng bắn sau khi quân đội Israel rút đi. Dù vậy, chưa rõ khối Arab và các quốc gia khác có sẵn sàng điều binh sĩ tham gia hay không, với nguyên nhân một phần là do Hamas vẫn từ chối giải giáp như kế hoạch.

Chính quyền Mỹ đã bác bỏ khả năng triển khai quân nhân tới Dải Gaza và đang trao đổi với Indonesia, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan về lực lượng quốc tế.

Thủ tướng Netanyahu tuần trước ám chỉ sẽ phản đối Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tới Dải Gaza. Quan hệ từng nồng ấm giữa hai nước đã lao dốc nghiêm trọng sau khi xung đột bùng phát tại Gaza, do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ hoạt động quân sự của Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 24/10 cho biết lực lượng quốc tế cần bao gồm những quốc gia "mà Israel cảm thấy thoải mái", song không đề cập Thổ Nhĩ Kỳ. Ông thêm rằng vấn đề điều hành Dải Gaza trong tương lai vẫn cần được Israel và các nước đối tác thảo luận, nhấn mạnh Hamas không được can dự.

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP)