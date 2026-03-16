Israel tuyên bố phá hủy chuyên cơ của cố lãnh tụ tối cao Iran

Không quân Israel nói đã tấn công và phá hủy máy bay của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại sân bay Mehrabad ở Tehran trong đêm.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 16/3 cho biết chiếc máy bay đã được ông Ali Khamenei và các quan chức cấp cao Iran dùng để "thúc đẩy việc mua sắm quân sự và kết nối với các bên".

IDF tuyên bố việc phá hủy "tài sản chiến lược" này là đòn giáng mạnh vào "khả năng phối hợp" của Iran với các nhóm ủy nhiệm, ngăn chặn khả năng khôi phục của Iran.

Đầu tháng này, không quân Israel (IAF) đã phá hủy 16 máy bay tại sân bay Mehrabad. IAF cho rằng Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran dùng chúng "để vận chuyển vũ khí và tiền mặt cho các nhóm ủy nhiệm, đứng đầu là Hezbollah ở Lebanon".

Theo quân đội Israel, Iran đã đưa một số phi cơ vào các bãi tập kết máy bay loại biên để đánh lạc hướng khả năng nhận dạng của Israel.

Ảnh vệ tinh sân bay Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 28/2. Ảnh: AFP

Các quan chức quân đội Israel tuyên bố chiến dịch tấn công Iran đang diễn ra "theo đúng kế hoạch" và thậm chí nhanh hơn dự kiến ban đầu. Mục tiêu của chiến dịch không chỉ là loại bỏ các mối đe dọa tức thời, mà còn nhằm làm suy yếu toàn bộ năng lực quân sự chiến lược của Iran trong tương lai.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào lãnh thổ Israel, căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và hạ tầng năng lượng trọng yếu tại nhiều nước Vùng Vịnh.

Căng thẳng vẫn tăng nhiệt khi Tehran nói đã phóng khoảng 4.300 vũ khí vào cơ sở Mỹ và Israel, trong khi Tel Aviv cho biết "còn hàng nghìn mục tiêu" để tấn công ở Iran.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, Times of Israel)