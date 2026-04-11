Israel tuyên bố không thảo luận về lệnh ngừng bắn với Hezbollah

Đại sứ Yechiel Leiter tuyên bố Israel sẽ không bàn về khả năng ngừng bắn với Hezbollah khi gặp phái đoàn Lebanon ở Mỹ.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter ngày 10/4 cho biết Tel Aviv "đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình" với chính phủ Lebanon. Hoạt động này dự kiến bắt đầu từ ngày 14/4 tại thủ đô Washington của Mỹ.

"Israel từ chối thảo luận về lệnh ngừng bắn với Hezbollah. Nhóm này vẫn tiếp tục tấn công Israel và là trở ngại chính cho hòa bình giữa hai nước", ông nói.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter ở Jerusalem hồi tháng 2/2025. Ảnh: Flash90

Israel đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Lebanon vài ngày sau khi phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran, nhằm đáp trả những cuộc tập kích từ nhóm vũ trang Hezbollah, đồng minh thân cận của Tehran.

Theo AFP, nếu không có thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc Israel yêu cầu chính phủ Lebanon "hành động". Israel trước đó cũng tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran không bao gồm Lebanon.

Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Israel giảm cường độ chiến dịch nhằm vào Lebanon để đảm bảo thành công cho cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra ở Pakistan ngày 11/4.

Tuy nhiên, trong các tuyên bố công khai, Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa cho thấy dấu hiệu rằng Israel sẽ giảm bớt cường độ tấn công nhằm vào Lebanon, dù thông báo nước này đang theo đuổi các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên.

Chính quyền Lebanon cho biết xung đột trong những tuần qua đã khiến hơn 1.950 người thiệt mạng, trong đó đòn tấn công nghiêm trọng nhất từ Israel đã khiến hơn 350 người chết hôm 8/4, ngày đầu tiên thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)