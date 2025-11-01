Israel nhận thêm ba thi thể không rõ danh tính từ Dải Gaza

Israel thông qua Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế nhận thêm ba thi thể không xác định danh tính từ Dải Gaza, nghi ngờ đây không phải là các con tin.

"Chúng tôi vẫn chưa rõ liệu những thi thể được trao trả có phải thi thể của các con tin hay không. Theo thông tin tình báo, chúng tôi không nghĩ đó là thi thể con tin và đã chuyển tới phòng pháp y", nguồn tin quân sự Israel cho biết ngày 31/10.

Các thành viên Hamas vận chuyển thi thể của một con tin Israel ở Khan Younis, Dải Gaza, hôm 28/10. Ảnh: AFP

ICRC trước đó cũng nói rằng "đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển ba thi thể cho chính quyền Israel", thêm rằng động thái này được thực hiện theo yêu cầu của các bên.

Sau khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza có hiệu lực, Hamas đã trao trả 20 con tin còn sống cho Israel và bắt đầu quá trình bàn giao thi thể các con tin đã chết. Tính tới nay, Hamas đã gửi lại Israel thi thể của 17 trong số 28 con tin thiệt mạng.

Israel cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi chậm trễ bàn giao các thi thể, nhưng lực lượng vũ trang Dải Gaza giải thích rằng việc này cần thời gian, khi họ phải tìm kiếm thi thể từ trong những đống đổ nát trên dải đất.

Quân đội Israel hôm 28/10 còn cáo buộc Hamas gian dối, đồng thời công bố video được quay từ drone giám sát cho thấy hành động "dàn dựng hiện trường giả" để bàn giao thi thể con tin cho ICRC.

Ngọc Ánh (Theo AFP)