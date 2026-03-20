Israel nêu lý do không chặn đầu đạn chùm của Iran

Quan chức Israel cho biết phòng không nước này bỏ qua một số hoặc toàn bộ đạn con thả từ tên lửa Iran nhằm tiết kiệm đạn đánh chặn.

Times of Israel hôm 19/3 dẫn lời các quan chức quốc phòng nước này đánh giá những quả đạn con, thường chứa vài kg thuốc nổ, phóng từ đầu đạn chùm của tên lửa Iran sẽ "khó gây thiệt hại đáng kể" đối với người dân ở trong nơi trú ẩn kiên cố.

"Có những lúc lực lượng phòng không sẽ bỏ qua một số hoặc toàn bộ mục tiêu nhằm tiết kiệm kho tên lửa đánh chặn tầm ngắn", một quan chức nói.

Khoảnh khắc 'tên lửa mang đầu đạn chùm' Iran tập kích Israel Khoảnh khắc 'tên lửa mang đầu đạn chùm' Iran tập kích Israel. Video: Times of Israel, NDTV

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ước tính Iran đã phóng hơn 350 tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2. Trong 10 ngày đầu chiến sự, khoảng một nửa số tên lửa của Iran mang đầu đạn chùm, số còn lại mang đầu đạn nổ mạnh nặng hàng trăm kg. Tỷ lệ tên lửa mang đạn chùm được Iran sử dụng đã tăng lên trong những ngày gần đây.

Giới chức Israel cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng và một số người bị thương vì đầu đạn chùm của Iran. Các quan chức quốc phòng Israel khẳng định IDF "không tiếc bất cứ điều gì" để bảo vệ người dân và sẽ nỗ lực đánh chặn mọi mối đe dọa, nhưng kêu gọi người dân tuân thủ yêu cầu vào nơi trú ẩn để tránh nguy cơ thương vong.

Các tổ hợp phòng không tầm xa như Arrow có thể chặn tên lửa Iran trước khi chúng kích hoạt đầu đạn chùm, trong khi nhiệm vụ phá hủy đạn con sẽ dành cho tổ hợp phòng không tầm ngắn như Iron Dome (Vòm Sắt). Tuy nhiên, không phải lúc nào hệ thống Iron Dome cũng có thể chặn hết đạn con.

Theo IDF, tỷ lệ đánh chặn tên lửa Iran nhằm vào khu vực đông dân cư hoặc hạ tầng trọng yếu tại Israel vẫn duy trì ở mức 90% kể từ đầu chiến sự. Các quan chức quốc phòng Israel nhấn mạnh IDF vẫn liên tục cải tiến hệ thống phòng không, kể cả giữa xung đột.

Vệt sáng của các quả đạn con trên bầu trời thành phố Netanya, Israel ngày 18/3. Ảnh: AFP

Bom chùm được thả từ máy bay, đạn chùm thường được phóng từ pháo hoặc rocket và tên lửa. Chúng có kích thước lớn, nhưng không sát thương bằng thuốc nổ hoặc đầu đạn xuyên phá thông thường, mà chứa lượng lớn đạn con được phát tán khi đến gần mục tiêu.

Khi một quân đội quyết định sử dụng đạn chùm, điều đó đồng nghĩa tính chính xác của vũ khí không còn được coi trọng bằng khả năng sát thương trên quy mô lớn.

Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa các chỉ huy quân sự cũng ít lưu tâm hơn tới hậu quả lâu dài của đạn chùm. Một số quả đạn con có thể gặp trục trặc với ngòi nổ, khiến chúng không kích hoạt và rơi xuống đất hoặc vướng vào các lùm cây, nằm rải rác trên khu vực rộng lớn mà không có bất cứ bản đồ đánh dấu nào.

Phần lớn tên lửa đạn đạo Iran sở hữu có thể mang theo 24 đạn con, trong khi mẫu Khorramshahr hiện đại có thể chứa tới 80 quả, theo các chuyên gia.

Một quả đạn con rơi xuống miền trung Israel sau vụ tập kích của Iran tháng 6/2025. Ảnh: Times of Israel

Một quan chức quốc phòng Israel thừa nhận dù nỗ lực đánh chặn có hiệu quả, phòng không nước này vẫn gặp rất nhiều thách thức và không thể bảo vệ kín kẽ tất cả khu vực.

"Tên lửa mang đầu đạn chùm đang đặt ra thách thức cho phòng không Israel, khi họ không thể chặn được đạn con với kích thước nhỏ trong thời gian ngắn. Đó là một trong những cơ chế để vượt qua hệ thống phòng thủ hiện đại", Tal Inbar, chuyên gia tên lửa đang làm cố vấn cho các công ty quốc phòng Israel, cho biết.

Nguyễn Tiến (Theo Times of Israel, AFP, AP)