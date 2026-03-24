Israel muốn kiểm soát khu vực rộng lớn ở miền nam Lebanon

Israel nói sẽ chiếm đóng khu vực kéo dài tới sông Litani ở miền nam Lebanon, nhằm tạo "vùng đệm phòng thủ".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 24/3 cho biết quân đội nước này sẽ "kiểm soát các cây cầu còn lại và vùng an ninh kéo dài tới sông Litani".

Ông nhấn mạnh nhà cửa hay cư dân không được hiện diện ở những khu vực có "khủng bố" hoạt động tại miền nam Lebanon, ám chỉ Hezbollah, nhóm vũ trang thân Iran ở quốc gia láng giềng. Theo Bộ trưởng Katz, binh sĩ Israel ở Lebanon đang xây dựng "phòng tuyến tiền phương" và phá hủy hạ tầng do lực lượng Hezbollah sử dụng, trong đó có các ngôi nhà mà ông cho là được nhóm vũ trang sử dụng như "tiền đồn".

Quan chức Israel so sánh cách tiếp cận này giống như phương pháp mà lực lượng của Tel Aviv từng áp dụng tại Dải Gaza. Ông cho biết các tòa nhà gần biên giới đang bị dọn dẹp, phá hủy nhằm "thiết lập vùng đệm phòng thủ và đẩy lui mối đe dọa ra xa các khu dân cư".

Vị trí sông Litani. Đồ họa: RANE

Hassan Fadlallah, nghị sĩ cấp cao của Hezbollah tại quốc hội Lebanon, tuyên bố nhóm vũ trang sẽ chiến đấu để ngăn Israel chiếm đóng miền nam đất nước, gọi động thái như vậy của Tel Aviv là "mối đe dọa hiện hữu" đối với nhà nước Lebanon.

Nghị sĩ này nhấn mạnh bất kỳ hành vi chiếm đóng nào của Israel ở phía nam sông Litani đều sẽ vấp phải kháng cự. "Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đối đầu với hành động gây hấn này và bám trụ ở mảnh đất", ông nói.

Quân đội Israel từ chối bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Katz. Lực lượng này trước đó cho biết bộ binh Israel đang tiến hành các cuộc đột kích hạn chế, có mục tiêu cụ thể ở gần biên giới.

Bộ trưởng Katz tại Washington, Mỹ hồi tháng 7/2025. Ảnh: AFP

Sông Litani nằm cách biên giới Israel - Lebanon khoảng 30 km về phía bắc. Theo hãng thông tấn Reuters, đây là lần đầu tiên Israel công khai ý định chiếm đóng vùng lãnh thổ rộng lớn tương đương gần 1/10 diện tích quốc gia láng giềng.

Bộ trưởng Katz trước đó từng đe dọa rằng Lebanon sẽ mất lãnh thổ nếu chính phủ nước này không giải giáp nhóm vũ trang Hezbollah. Bezalel Smotrich, Bộ trưởng Tài chính có tầm ảnh hưởng của Israel, hôm 23/3 cũng cho rằng nước này nên sáp nhập vùng lãnh thổ kéo dài đến sông Litani ở miền nam Lebanon.

Israel đã nhiều lần đưa quân vào Lebanon trong những thập kỷ gần đây và từng chiếm đóng miền nam nước này cho đến năm 2000.

Lebanon bị kéo vào xung đột tại Trung Đông sau khi nhóm vũ trang Hezbollah hôm 2/3 khai hỏa rocket vào lãnh thổ Israel, nhằm trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong chiến dịch tập kích của Mỹ - Israel. Tel Aviv đã điều quân vào Lebanon và tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn ở quốc gia láng giềng.

Tính từ ngày 13/3, quân đội Israel đã phá hủy 5 cây cầu bắc qua sông Litani. Lực lượng này cũng đẩy mạnh phá hủy nhà cửa tại các ngôi làng gần biên giới tại Lebanon, trong khuôn khổ chiến dịch mà Israel nói là nhằm đối phó lực lượng Hezbollah chứ không phải dân thường.

Bộ Ngoại giao Lebanon hôm 24/3 tuyên bố đại sứ Iran tại nước này là "người không được hoan nghênh" và cho ông thời hạn đến ngày 29/3 để rời đi. Thông báo được đưa ra sau khi Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cáo buộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chỉ đạo nhóm vũ trang Hezbollah trong cuộc chiến chống Israel.

Lực lượng Hezbollah gọi quyết định trục xuất đại sứ Iran của chính quyền Lebabon là "tội lỗi" và kêu gọi đảo ngược quyết định này.

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP)