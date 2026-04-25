Israel - Hezbollah giao tranh giữa lệnh ngừng bắn

Quân đội Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon tiếp tục đấu súng, dù thỏa thuận ngừng bắn đã được gia hạn thêm 3 tuần.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 24/4 thông báo đã tấn công các bệ phóng rocket của Hezbollah tại thị trấn Yater và Kafra ở miền nam Lebanon, cho biết chúng "gây ra mối đe dọa đối với binh sĩ và người dân Israel". IDF cũng tuyên bố đã hạ 6 người bị cáo buộc là thành viên Hezbollah tại thị trấn Bint Jbeil.

Hezbollah cùng ngày thông báo tấn công thiết giáp Israel ở Ramyah nhằm "đáp trả những vụ phá hủy nhà cửa ở miền nam Lebanon, hành động vi phạm lệnh ngừng bắn". Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng, hai người bị thương trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào miền nam nước này.

Israel, Hezbollah đấu súng sau khi lệnh ngừng bắn được gia hạn Các tay súng nghi là thành viên Hezbollah đấu súng với lực lượng Israel tại thị trấn Bint Jbeil, Lebanon ngày 24/4. Video: IDF

Các vụ giao tranh xảy ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ được gia hạn thêm 3 tuần. Ông cũng khẳng định Mỹ sẽ hợp tác với Lebanon để giúp nước này "tự bảo vệ mình trước Hezbollah".

Ali Fayyad, nghị sĩ Lebanon là thành viên Hezbollah, cho biết "lệnh ngừng bắn là vô nghĩa", cáo buộc Israel tiếp tục hành động thù địch như "ám sát, bắn phá, xả súng, phá hủy các làng mạc và thị trấn" ở miền nam Lebanon. "Mỗi vụ tấn công của Israel đều cho phép chúng tôi có quyền đáp trả tương xứng", ông nói.

Theo thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 16/4, quân đội Israel không phải rút khỏi vùng đệm rộng 5-10 km mà họ thiết lập ở miền nam Lebanon. IDF cho biết khu vực này nhằm mục đích bảo vệ miền bắc Israel khỏi các đợt tập kích rocket của Hezbollah.

Vị trí Israel, Lebanon. Đồ họa: RANE

Chiến sự ở Lebanon tái bùng phát hồi đầu tháng 3, sau khi nhóm vũ trang Hezbollah phóng rocket vào lãnh thổ Israel để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong ngày đầu chiến sự Trung Đông. Israel đáp trả bằng các cuộc tập kích quy mô lớn trên khắp Lebanon và điều quân vào miền nam quốc gia láng giềng.

Xung đột đã khiến gần 2.500 người thiệt mạng ở Lebanon. Israel đang kiểm soát dải lãnh thổ kéo dài 5-10 km bên trong lãnh thổ Lebanon và tuyên bố mục tiêu nhằm bảo vệ miền bắc Israel khỏi các cuộc tấn công của Hezbollah. Quân đội Israel cũng cảnh báo người dân miền nam Lebanon không được tiến vào khu vực này.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, CNN, Reuters)