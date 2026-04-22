Israel giam hai binh sĩ liên quan vụ đập phá tượng Chúa

Quân đội Israel thông báo hai binh sĩ liên quan vụ đập phá tượng Chúa Jesus ở Lebanon sẽ bị giam một tháng và đình chỉ nhiệm vụ chiến đấu.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 21/4 công bố kết quả điều tra vụ một binh sĩ "phá hoại biểu tượng Cơ đốc giáo ở miền nam Lebanon", cho biết quân nhân này cùng binh sĩ chụp ảnh hành động trên sẽ bị loại khỏi nhiệm vụ chiến đấu và giam trong 30 ngày.

IDF thêm rằng 6 binh sĩ "có mặt ở hiện trường và không báo cáo hay có hành động ngăn chặn" đã được triệu tập để làm rõ thêm về sự việc.

"Cuộc điều tra xác định rằng hành vi của các binh sĩ đã hoàn toàn đi chệch khỏi những mệnh lệnh và giá trị của IDF", quân đội Israel cho biết, thêm rằng lực lượng này chỉ làm nhiệm vụ chống lại Hezbollah và các nhóm vũ trang khác ở Lebanon, không nhằm vào người dân sở tại.

IDF cho biết đã phối hợp với cộng đồng địa phương để thay thế bức tượng bị binh sĩ Israel làm hư hại và đăng hình ảnh chứng minh.

Bức tượng được sử dụng để thay thế cho bức tượng đã bị lính Israel làm hư hại trong ảnh đăng hôm 21/4. Ảnh: IDF

Động thái diễn ra sau khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một quân nhân Israel dùng búa đập phá tượng Chúa Jesus trong trạng thái lộn ngược và đã bị tách khỏi thập tự giá. Sự việc diễn ra tại làng Debel, nơi có dân cư chủ yếu theo Cơ đốc giáo ở miền nam Lebanon, và làm dấy lên làn sóng chỉ trích.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 21/4 bày tỏ "bàng hoàng và đau buồn khi biết một binh sĩ IDF đã làm hư hại một biểu tượng Cơ đốc giáo ở miền nam Lebanon", đồng thời cam kết sẽ có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với quân nhân thực hiện hành động này.

Chiến sự ở Lebanon tái bùng phát hồi đầu tháng 3, sau khi nhóm vũ trang Hezbollah phóng rocket vào lãnh thổ Israel để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong ngày đầu của chiến sự Trung Đông. Israel đáp trả bằng các cuộc tập kích quy mô lớn trên khắp Lebanon và điều quân vào miền nam quốc gia láng giềng.

Binh sĩ Israel vẫn đóng quân ở khu vực này dù lệnh ngừng bắn giữa Tel Aviv và Beirut đã có hiệu lực từ hôm 17/4.

Xung đột đã khiến hơn 2.400 người thiệt mạng và khoảng một triệu người phải đi sơ tán tại Lebanon. Quân đội Israel đã mất 15 binh sĩ kể từ đầu chiến sự.

Vị trí Lebanon và Israel. Đồ họa: RANE

Phạm Giang (Theo AFP, Times of Israel)