Israel dọa có 'bất ngờ' cho Iran trong giai đoạn mới của chiến sự

Quân đội Israel thông báo chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong xung đột với Iran, cảnh báo sẽ có thêm bất ngờ dành cho đối thủ.

"Chúng tôi đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch. Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ làm suy yếu hơn nữa chính quyền Iran và các năng lực quân sự của họ. Chúng tôi còn những bất ngờ khác phía trước và tôi không có ý định tiết lộ", tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir cho biết trong video công bố tối 5/3.

Ông Zamir mô tả xung đột với Iran hiện tại là "chiến dịch lịch sử", bắt đầu bằng giai đoạn không kích bất ngờ phá hủy 80% hệ thống phòng không và 60% bệ phóng tên lửa của Iran.

Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir phát biểu trong video ngày 5/3. Ảnh: Times of Israel

Tư lệnh IDF cho biết đã ra lệnh cho các đơn vị Israel tiến sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon trong hai ngày trước đó. IDF cũng phát cảnh báo với toàn bộ khu vực phía nam sông Litani ở nước láng giềng, vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut và thung lũng Beqaa.

"Tôi chỉ thị cho IDF tiến lên và mở rộng tuyến kiểm soát dọc biên giới, đồng thời thiết lập vị trí tại những điểm then chốt ở miền nam Lebanon. Israel sẽ không từ bỏ mục tiêu giải giáp Hezbollah", ông tuyên bố, nhắc đến nhóm vũ trang đồng minh với Iran.

Mỹ và Israel ngày 28/2 phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran, hạ sát hàng loạt chỉ huy quân sự và chính trị cấp cao, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, châm ngòi phản ứng đáp trả dữ dội từ Tehran nhằm vào lãnh thổ Israel và các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.

Xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Mỹ đề nghị Israel tiếp tục cuộc chiến "đến cùng" với Iran, trong khi Tehran tuyên bố chỉ kết thúc khi "giáng đòn nặng nề" vào Mỹ.

Cột khói bốc lên từ một vị trí bị không kích ở Tehran, Iran ngày 5/3. Ảnh: AFP

NATO cho biết đã tăng cường trạng thái phòng thủ tên lửa đạn đạo và sẽ duy trì ở "mức cảnh giác cao" cho đến khi mối đe dọa từ đòn trả đũa của Iran giảm xuống.

Ngoại trưởng Abbas Araqchi cùng ngày tuyên bố Iran sẽ không đề nghị ngừng bắn hay thương lượng với Mỹ, thêm rằng nước này hiện không có kế hoạch đóng eo biển Hormuz. Quan chức Iran cho biết Tehran đã sẵn sàng đối phó với mọi cuộc tấn công trên bộ của đối thủ.

"Chúng tôi đang chờ họ. Chúng tôi tự tin có thể đối phó và đó sẽ là thảm họa lớn đối với họ", ông Araqchi nói với NBC News.

Như Tâm (Theo CNN, AFP, Reuters)