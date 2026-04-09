Isan - nơi lưu giữ những giá trị nguyên bản của Thái Lan

Vùng Isan (Đông Bắc Thái Lan) hút khách bằng nhịp sống chậm bên dòng Mekong, những kỳ quan thiên nhiên nguyên sơ và dấu ấn văn hóa Việt - Thái gắn kết sâu sắc.

Từ những cộng đồng mang dấu ấn Việt tại Nakhon Phanom đến thiên nhiên nguyên sơ của Bueng Kan, Isan không chỉ là điểm đến khám phá, còn là nơi mang lại sự bình yên, giúp du khách chữa lành.

Ở Nakhon Phanom nằm bên dòng Mekong, nơi đây lưu giữ lớp ký ức đặc biệt về cộng đồng người Việt định cư qua nhiều thế hệ. Tại đây, tháp đồng hồ tưởng niệm (Vietnamese Memorial Clock Tower) hiện diện như một minh chứng cho lịch sử gắn bó bền chặt. Một điểm dừng chân ý nghĩa khác là Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu giữ những kỷ niệm Người hoạt động tại Thái Lan.

Một góc trung tâm vùng Isan. Ảnh: TAT

Nhịp sống tại đây trôi chậm. Buổi sáng bắt đầu bằng nghi lễ dâng bát tĩnh lặng tại Wat Maha That Prathat Nakhon dưới ánh bình minh. Sau đó, người dân và du khách thường đạp xe dọc bờ sông, ghé thăm các di tích lịch sử như Dinh Thống đốc cũ hay Nhà thờ Thánh Anna Nong Saeng. Buổi chiều, du khách thường lựa chọn bữa tối trên du thuyền xuôi sông Mekong, ngắm nhìn hoàng hôn trên ranh giới tự nhiên giữa Thái Lan và Lào.

Nếu du khách tới ngôi chùa linh thiêng Wat Phra That Phanom Woramahawihan - sở hữu lễ hội thu hút hàng nghìn tín đồ - sẽ cảm nhận được bức tranh sống động về tín ngưỡng không biên giới. Trải nghiệm du lịch cộng đồng tại Ban Tha Kho cũng mang đến những cảm xúc chân thực nhất. Du khách có thể cùng người dân chuẩn bị đồ cúng dường, tham gia nghi lễ Baci cầu chúc bình an hay hòa mình vào điệu múa Ram Wong truyền thống. Tất cả mang lại cảm giác gần gũi cho người trải nghiệm.

Nakhon Phanom nhìn từ trên cao. Ảnh: TAT

Rời Nakhon Phanom để đến Bueng Kan, du khách bước vào hành trình đánh thức mọi giác quan trước thiên nhiên rộng lớn. Kỳ quan đá Hin Sam Wan nổi bật giữa rừng già với ba khối đá khổng lồ vươn mình ra không trung như gia đình cá voi. Từ "lưng cá voi", tầm mắt du khách có thể phóng xa đến biên giới Lào qua những tán rừng. Nơi đây chưa bị khai phá đại trà, vẫn giữ trọn vẻ thuần khiết.

Ba khối đá khổng lồ vươn mình ra không trung như gia đình cá voi. Ảnh: TAT

Tới Wat Phu Tok, những lối đi gỗ men theo vách núi do các nhà sư và người dân dựng thủ công tạo nên một con đường đầy thử thách cho du khách. Nhiều người đến đây nhận định, mỗi bước chân chinh phục từng tầng cao trở thành nhịp thiền định để con người đối diện với chính mình giữa không gian tĩnh lặng.

Ẩm thực Isan góp phần hoàn thiện hành trình khám phá vùng đất bằng những hương vị mộc mạc và đậm đà. Bản sắc ẩm thực vùng này mang vị chua, cay và mặn. Thực khách sẽ ấn tượng bởi những miếng thịt nướng thơm lừng ăn kèm xôi dẻo, chấm cùng nước xốt cay từ mắm cá lên men đặc trưng. Các món ăn như cá lóc hấp, cá lên men chiên giòn hay xúc xích Isan không chỉ là thức ăn đường phố, còn là nhịp cầu kết nối cộng đồng.

Du khách đến Isan được trải nghiệm ẩm thực địa phương. Ảnh: TAT

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan, Tổng cục Du lịch Thái Lan giới thiệu hành trình khám phá Isan, nhằm gắn kết không chỉ về chính trị, kinh tế, còn là những điểm chạm sâu sắc về văn hóa và con người. Với thông điệp "càng hiểu, càng yêu", hành trình này được xem là lời gợi mở để du khách khám phá một Thái Lan sâu sắc hơn, mỗi trải nghiệm nhỏ nhất cũng mang lại rung cảm chân thật.

"Trong năm kỷ niệm đặc biệt của hai quốc gia, chuyến đi đến Isan không chỉ là hành trình tham quan, còn là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa ký ức, văn hóa và tình người. Càng đi sâu vào vùng đất này, du khách càng cảm nhận rõ sự gắn kết và vẻ đẹp tâm hồn của con người xứ sở Chùa Vàng", đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết.

Thanh Thư