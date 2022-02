IS rục rịch chọn tân thủ lĩnh

IS được cho là đang chuẩn bị chọn thủ lĩnh mới, có thể là phần tử người Iraq dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, sau khi al-Quraishi bị Mỹ đột kích.

Reuters hôm nay dẫn nguồn tin từ hai quan chức an ninh Iraq và ba nhà phân tích độc lập cho biết Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể chọn ra tân thủ lĩnh trong vài tuần tới. Thủ lĩnh mới sẽ thay thế Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, kẻ đã nổ bom tự sát khi đặc nhiệm Mỹ đột kích ngôi nhà y ẩn náu ở Syria hôm 3/2.

Chuyên gia an ninh Iraq Fadhil Abu Rgheef liệt kê 4 người có thể trở thành tân thủ lĩnh. "Những người này gồm Abu Khadija, từng lãnh đạo nhánh IS ở Iraq và thủ lĩnh IS ở tỉnh Anbar Abu Muslim. Ứng viên khác là Abu Salih, thân cận với Baghdadi và Quraishi".

Rgheef nói thêm Abu Yassir al-Issawi, thành viên IS bị nghi vẫn còn sống, cũng có thể được chọn vì có "kinh nghiệm chiến đấu lâu năm".

Issawi từng được cho là bị tiêu diệt trong cuộc không kích hồi tháng 1/2021 do lực lượng Iraq và liên quân Mỹ dẫn đầu chống lại IS ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, quan chức an ninh Iraq nghi ngờ Issawi vẫn còn sống.

"Nếu Issawi không chết, ông ta sẽ là một ứng viên. Ông ta đã chứng minh khả năng lập kế hoạch tấn công và có hàng nghìn thuộc hạ ủng hộ", quan chức Iraq nhận định.

Căn nhà nơi thủ lĩnh al-Qurashi ẩn náu ở Atmeh, Syria sau vụ đột kích ngày 3/2 của Mỹ. Ảnh: AFP.

Quan chức này nói thêm IS có thể đang rà soát an ninh để tìm ra sơ hở dẫn tới cuộc đột kích khiến al-Qurashi bỏ mạng, trước khi triệu tập lực lượng để chọn hoặc công bố tân thủ lĩnh.

Hassan Hassan, biên tập viên của tạp chí New Lines từng đăng nghiên cứu về al-Qurashi, cũng cho rằng tân thủ lĩnh IS sẽ là một kẻ khủng bố Iraq kỳ cựu.

Al-Quraishi, tên thật là Amir Mohammed Said Abd al-Rahman al-Mawla, người Iraq, tiếp quản quyền lực sau khi kẻ sáng lập IS Abu Bakr al-Baghdadi kích nổ đai bom tự sát trong cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tháng 10/2019.

Dù không nổi bật như người tiền nhiệm, al-Quraishi được đánh giá là người rất thông minh, có khả năng suy tính chiến lược. Giới chuyên gia gọi cái chết của al-Quraishi là "bước lùi lớn" của IS, ảnh hưởng đến tinh thần của phiến quân không chỉ ở Iraq, Syria mà còn các nhánh trên toàn thế giới.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)