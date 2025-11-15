Iran xác nhận bắt tàu dầu ở Vùng Vịnh

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã bắt một tàu chở dầu ở Vùng Vịnh với cáo buộc vận chuyển hàng hóa trái phép.

"Sáng qua, vào lúc 7h30, sau khi cơ quan tư pháp ra lệnh tịch thu hàng hóa của một tàu chở dầu mang tên giao dịch là Talara và treo cờ Quần đảo Marshall, các đơn vị phản ứng nhanh thuộc lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã theo dõi, chặn bắt phương tiện", IRGC hôm nay ra tuyên bố.

"Tàu chở dầu này bị phát hiện vi phạm pháp luật do chở hàng hóa trái phép", tuyên bố cho biết, thêm rằng con tàu đang chở 30.000 tấn sản phẩm hóa dầu hướng về Singapore.

Tàu hàng Talara di chuyển trên biển hồi tháng 8/2023. Ảnh: Shipspotting.com

Tàu khởi hành từ cảng Ajman thuộc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và đang đi về phía nam qua Eo biển Hormuz thì bị ba tàu nhỏ tiếp cận. Nó sau đó "đổi hướng đột ngột", công ty an ninh hàng hải Ambrey cho hay.

Theo công ty quản lý Columbia Shipmanagement, họ mất liên lạc với tàu Talara vào sáng 14/11, khi tàu cách bờ biển Khor Fakkan, UAE, khoảng 37 km. Công ty cho hay họ đang hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan, trong đó có cơ quan an ninh hàng hải và chủ tàu, để khôi phục liên lạc. Con tàu thuộc sở hữu của Pasha Finance, trụ sở tại Cyprus.

Quân đội Mỹ cho biết họ đã nắm được sự việc và đang tích cực theo dõi tình hình. "Các tàu thương mại được hưởng quyền tự do hàng hải và thương mại trên vùng biển quốc tế mà gần như không bị cản trở", Hạm đội 5 của hải quân Mỹ, đơn vị tuần tra khu vực, nhấn mạnh.

IRGC vài năm qua thỉnh thoảng bắt các tàu thương mại ở Vùng Vịnh, thường viện dẫn các vi phạm hàng hải như cáo buộc buôn lậu, vi phạm kỹ thuật hoặc tranh chấp pháp lý.

Vị trí eo biển Hormuz, UAE và Iran. Đồ họa: NASA

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên cho hay sự việc mới nhất này gây ngạc nhiên vì Iran đã không thực hiện bất kỳ hoạt động nào như vậy trong những tháng gần đây.

Iran đã hạn chế các hoạt động quân sự trong khu vực kể từ sau chiến dịch không kích kéo dài 12 ngày của Israel, với hỗ trợ từ Mỹ, hồi tháng 6. Lần cuối cùng Tehran bắt tàu nước ngoài là vào tháng 4/2024.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)