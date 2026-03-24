Iran tuyên bố sẽ chiến đấu tới khi được bồi thường

Cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục chiến đấu đến khi được bồi thường đầy đủ thiệt hại vì xung đột.

"Chiến sự sẽ tiếp diễn cho đến khi Iran được bồi thường mọi thiệt hại và các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Chúng tôi cũng yêu cầu quốc tế đảm bảo Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đây là quyết định của nhân dân, Lãnh tụ Tối cao và lực lượng vũ trang Iran", Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran, cho biết hôm 23/3.

Ông Rezaei khẳng định bộ máy lãnh đạo của Iran đã đi vào ổn định, trong khi lực lượng vũ trang "đang triển khai các chiến dịch một cách mạnh mẽ".

Quan chức Iran cho rằng xung đột "thực tế có thể kết thúc từ hơn một tuần trước" và Mỹ đã sẵn sàng dừng lại để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn, cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là người thúc đẩy duy trì chiến sự. "Sau ngày thứ 15, Mỹ đã hiểu rõ rằng cuộc chiến này không có cửa thắng", ông cho hay.

Ông Mohsen Rezaei phát biểu trên truyền hình hồi tháng 7/2025. Ảnh: Aawsat

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết người dân yêu cầu có "hình phạt triệt để và thích đáng" dành cho những bên khơi mào xung đột.

Thủ tướng Israel Netanyahu cùng ngày cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng đây là thời điểm thuận lợi để biến những thành quả quân sự thành thỏa thuận giúp "bảo vệ các lợi ích cốt lõi". Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Israel vẫn sẽ tiếp tục tấn công Iran và Lebanon. "Chúng tôi đang đánh mạnh vào chương trình tên lửa, hạt nhân và liên tiếp giáng đòn nặng nề lên Hezbollah", ông nói.

Thủ tướng Israel cũng khẳng định quân đội nước này vừa hạ sát hai nhà khoa học hạt nhân Iran và ám chỉ sẽ có thêm các chiến dịch mới.

Tổng thống Trump hôm 23/3 nói rằng Mỹ và Iran trong hai ngày qua đã có "những cuộc trao đổi rất tốt đẹp và hiệu quả" về giải quyết toàn diện, triệt để các hành động thù địch ở Trung Đông. Ông cho biết đang đàm phán với một "lãnh đạo cấp cao Iran" để chấm dứt xung đột, nhưng không phải Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bác bỏ thông tin từ Tổng thống Trump, nói rằng Tehran không có liên hệ nào với Tel Aviv. Ông nhấn mạnh lập trường của Iran về eo biển Hormuz và điều kiện chấm dứt chiến sự vẫn không thay đổi, đó là Mỹ - Israel phải chấm dứt hành động thù địch, cam kết không tấn công Iran trong tương lai và bồi thường cho nước này.

