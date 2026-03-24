Iran tuyên bố sẽ chiến đấu đến khi 'hoàn toàn chiến thắng'

Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi nào giành được thắng lợi, sau khi Tổng thống Trump nói Mỹ và Iran đang đàm phán.

"Lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran luôn tự hào, chiến thắng và kiên định trong nỗ lực bảo vệ toàn vẹn đất nước. Con đường này sẽ được tiếp tục cho tới khi hoàn toàn chiến thắng", thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, hôm nay tuyên bố.

Tướng Aliabadi cho biết sau khi cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và một số chỉ huy cấp cao của Tehran bị sát hại, kẻ địch hy vọng rằng Iran sẽ sụp đổ trong vòng 48 giờ do thiếu người lãnh đạo. Nhưng sau gần một tháng giao tranh, đối phương đã bị "đánh bại" và Iran đang hướng tới "thắng lợi cuối cùng".

Quan chức này thêm rằng sau khi hứng chịu "thất bại", Mỹ đang tìm cách rút lui khỏi cuộc chiến "do chính mình gây ra" bằng cách liên hệ với lãnh đạo một số quốc gia, song không nêu tên cụ thể.

Tướng Aliabadi trong ảnh đăng ngày 24/3. Ảnh: Tasnim

Truyền hình nhà nước Iran hôm nay cho biết Mohammad Baqer Zolqadr, cựu chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, sau khi người tiền nhiệm Ali Larijani bị Israel tập kích sát hại vào tuần trước.

Tuyên bố được tướng Aliabadi đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 23/3 thông báo Mỹ và Iran trong hai ngày qua đã có "những cuộc trao đổi rất tốt đẹp và hiệu quả" về giải quyết toàn diện, triệt để các hành động thù địch ở Trung Đông. Ông cho biết đang đàm phán với một "lãnh đạo cấp cao Iran" để chấm dứt xung đột, nhưng không phải Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Tehran bác bỏ thông tin đang đàm phán với Washington, song Ngoại trưởng Abbas Araghchi đang đối thoại với những người đồng cấp trong khu vực.

Tướng Aliabadi không nêu rõ "hoàn toàn chiến thắng" cụ thể nghĩa là gì, song dường như quân đội Iran phản đối việc nhượng bộ trong bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể xảy ra với Mỹ, theo hãng thông tấn AP.

Ba quan chức Israel cấp cao nói với hãng thông tấn Reuters rằng Tổng thống Trump dường như đang quyết tâm đạt được thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, họ nhận định khó có khả năng Iran sẽ chấp nhận các yêu cầu của Mỹ khi hai bên đàm phán. Một trong các yêu cầu đó có thể là áp đặt hạn chế đối với chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Tehran, theo Reuters.

Tổng thống Trump tại căn cứ Andrews, bang Maryland hôm 23/3. Ảnh: AP

Trang tin Axios cho biết các nhà đàm phán của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner có thể gặp phái đoàn của Iran sớm nhất là trong tuần này, Phó tổng thống JD Vance có khả năng cũng sẽ tham gia. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt không bác bỏ thông tin, chỉ nói rằng "đồn đoán về việc tổ chức các cuộc gặp không nên được coi là tin chính thức cho đến khi có thông báo từ Nhà Trắng".

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 23/3 cho biết đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trong đó cam kết rằng Islamabad sẽ giúp đỡ để mang lại hòa bình cho khu vực. Qatar, quốc gia thường đóng vai trò trung gian đàm phán, cũng tuyên bố ủng hộ mọi nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc xung đột ở Trung Đông.

Phạm Giang (Theo AP, Tasnim, AFP)