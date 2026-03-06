Iran tuyên bố sẵn sàng đón đánh nếu bộ binh Mỹ tiến vào

Quan chức cấp cao Iran tuyên bố nước này không e sợ bộ binh Mỹ và đang "chờ đợi" lực lượng này tiến vào để "tiêu diệt".

"Chúng tôi đang chờ đợi họ. Chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc chiến này", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói ngày 5/3, nhấn mạnh Tehran đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với kịch bản lính Mỹ tấn công trên bộ và không sợ lực lượng này tiến vào.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Geneva ngày 17/2. Ảnh: Reuters

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani cùng ngày cũng cảnh báo nếu quân đội Mỹ có ý định tiến vào, họ sẽ phải lĩnh hậu quả nghiêm trọng.

"Những người con dũng cảm của Khomeini và Khamenei đang chờ đợi các người, sẵn sàng tiêu diệt và bắt giữ hàng nghìn binh lính Mỹ để buộc giới chức Mỹ chuốc lấy ô nhục", ông Larijani nói, đề cập tới hai cố lãnh tụ tối cao Ruhollah Khomeini và Ali Khamenei.

Ông Larijani, cố vấn thân cận của Lãnh tụ Tối cao bị ám sát, là một trong những người quyền lực nhất ở Iran.

Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran kể từ ngày 28/2, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái, nhắm vào lãnh thổ Israel và các căn cứ Mỹ ở khu vực.

Tổng thống Donald Trump nói rằng cuộc chiến đang diễn ra "tốt hơn dự kiến", với việc Mỹ và Israel kiểm soát không phận Iran và liên tục tấn công nước này. Lãnh đạo Mỹ cũng không loại trừ khả năng điều bộ binh tới Iran, nhưng cho rằng có lẽ chưa cần thiết vào lúc này.

Iran trong khi đó đáp trả đanh thép, tuyên bố tiếp tục tấn công trả đũa và khẳng định không có nhu cầu đàm phán với Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo Al Jazeera, Reuters, AFP)