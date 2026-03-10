Iran tuyên bố chuyển sang tập kích bằng tên lửa mang đầu đạn trên một tấn

Tướng Iran tuyên bố Vệ binh Hồi giáo sẽ đẩy mạnh cường độ tập kích và chỉ khai hỏa tên lửa mang đầu đạn trên một tấn.

"Kể từ nay, chỉ những tên lửa mang đầu đạn nặng hơn một tấn mới được khai hỏa", tướng Majid Mousavi, tư lệnh Không quân Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết hôm 9/3 khi đề cập chiến thuật tập kích mới nhằm vào những cơ sở của Mỹ và Israel tại khu vực.

Ông Mousavi thêm rằng Iran sẽ gia tăng cường độ, quy mô và thời lượng tập kích để gia tăng thiệt hại cho đối phương. Thông tin được đưa ra sau khi IRGC tuyên bố mở đợt tập kích đầu tiên dưới quyền chỉ huy của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, trong chiến dịch trả đũa mang tên "Lời hứa Đích thực 4".

Kho vũ khí Iran hiện có tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 và Khorramshahr đủ khả năng mang đầu đạn nặng 1-2 tấn. Ngoài ra, Iran còn sở hữu tên lửa hành trình Hoveyzeh có thể mang đầu đạn nặng đến 2,4 tấn.

Tên lửa Iran rời bệ phóng trong thử nghiệm vào tháng 5/2023. Ảnh: AP

Theo Jerusalem Post, tên lửa mang đầu đạn nặng vài trăm kg của Iran đủ sức phá hủy hoàn toàn một tòa nhà tại Tel Aviv trong những trận tập kích trước. Giới phân tích cảnh báo tên lửa mang đầu đạn trên một tấn có thể gây thiệt hại trên quy mô rộng hơn nhiều, nhất là khi chúng được trang bị nhiều đầu nổ hoặc đầu đạn chùm.

Martin Sampson, cựu cố vấn quốc phòng Anh và chuyên gia quân sự Trung Đông, chỉ ra rằng Iran vẫn sở hữu kho vũ khí đáng kể dù chịu nhiều tổn thất sau các đợt không kích của Mỹ và Israel. Ông cho rằng Tehran vẫn có khả năng leo thang xung đột trên diện rộng nhờ tên lửa hành trình, năng lực tác chiến mạng và thủy lôi.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày tuyên bố đàm phán với Washington không còn nằm trong kế hoạch hiện nay của Tehran, sau "nhiều bài học rất cay đắng" qua các vòng đối thoại dang dở. Ông chỉ trích Mỹ từng cam kết không có ý định tấn công Iran và muốn giải quyết vấn đề hạt nhân bằng con đường hòa bình, nhưng vẫn tiến hành chiến dịch không kích phủ đầu.

"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tiếp tục giao chiến bằng tên lửa với đối phương chừng nào còn cảm thấy cần thiết. Iran đã cảnh báo từ đầu rằng nếu Mỹ tấn công, chúng tôi sẽ đáp trả nhắm vào mọi căn cứ của họ trong khu vực, vì vũ khí của chúng tôi không thể vươn đến lãnh thổ Mỹ. Chúng tôi đang tự vệ trước hành động hung hăng vô pháp", ông nói trong cuộc phỏng vấn với PBS.

Ngoại trưởng Araghchi cho rằng kế hoạch ban đầu của Mỹ là thay đổi chế độ tại Iran, song mục tiêu đó "đã thất bại" và giới lãnh đạo Mỹ, Israel giờ đây "rơi vào cảnh mất phương hướng". Ông cáo buộc Israel và Mỹ tập kích bừa bãi, nhắm vào các khu dân cư khiến dân thường thiệt mạng và hủy hoại hạ tầng năng lượng Iran.

"Giờ họ đang thử nghiệm những kế hoạch khác, nhưng mọi kế hoạch đều sẽ thất bại. Mọi mục tiêu họ đặt ra đều vô lý", ông nói.

Thanh Danh (Theo Jerusalem Post, IRIB, Al Jazeera, Anadolu)