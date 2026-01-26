Iran tung tranh tàu sân bay đẫm máu, đe dọa Mỹ 'gieo gió gặt bão'

Tấm biển quảng cáo lớn ở Tehran in tranh tàu sân bay Mỹ bị tấn công, phía sau là vệt máu đỏ kéo dài trên mặt biển.

Biển quảng cáo được dựng lên ngày 25/1 tại Quảng trường Enghelab, trung tâm thủ đô Tehran, mô phỏng hình ảnh tàu sân bay Mỹ nhìn từ trên cao. Trong tranh, các tiêm kích đỗ trên tàu sân bay Mỹ phát nổ, thi thể nằm la liệt trên boong tàu, ba vệt máu dài loang trên mặt nước phía sau, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh quốc kỳ Mỹ. Ở góc bên phải là dòng chữ "Gieo gió gặt bão".

Đây là thông điệp cảnh cáo mà Tehran gửi đến Washington vào thời điểm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và các tàu chiến hộ tống đang di chuyển đến Trung Đông sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Biển quảng cáo ảnh tàu sân bay Mỹ kèm dòng chữ "Gieo gió gặt bão" tại Quảng trường Enghelab, Tehran, Iran, ngày 25/1. Ảnh: AP

"Chúng tôi đang triển khai hạm đội lớn tiến về phía Iran. Rất nhiều tàu đang hướng đến phía đó nhằm đề phòng mọi tình huống. Tôi không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra, nhưng chúng tôi đang theo dõi họ rất sát sao. Chúng ta chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra", ông Trump nói hôm 22/1.

Quảng trường Enghelab là nơi chính quyền thường tổ chức các sự kiện lớn và thay đổi ảnh quảng cáo theo tình hình đất nước. Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran ngày 24/1 đã cảnh báo quân đội Iran đang trong trạng thái sẵn sàng, "tay đặt lên cò súng".

Căng thẳng Washington - Tehran gần đây leo thang liên quan các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025 ở Iran. Làn sóng biểu tình, khởi phát do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá, ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng đã nhanh chóng leo thang thành bạo lực chết người.

Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ kích động bạo loạn, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Một số tổ chức nhân quyền bên ngoài Iran ước tính hơn 15.000 người, phần lớn là người biểu tình, đã thiệt mạng. Tuy nhiên, giới chức Iran bác bỏ thông tin này và tuyên bố 3.117 người tử vong, bao gồm 2.427 nhân viên an ninh và thường dân, số còn lại là "khủng bố".

Hồng Hạnh (Theo AP)