Iran tố Mỹ - Israel tấn công đại học ở Tehran

Vệ binh Iran cáo buộc Mỹ và Israel tấn công đại học ở Tehran, cảnh báo sẽ "giáng đòn trả đũa" vào cơ sở giáo dục Mỹ ở Trung Đông.

Hãng tin Tasnim hôm nay dẫn tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Đại học Khoa học và Công nghệ ở thủ đô Tehran đã bị nhắm mục tiêu trong hành động quân sự của Mỹ - Israel trước đó một ngày.

Video do kênh truyền hình Iran International công bố và được CNN xác minh cho thấy một trung tâm nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Iran đã hứng đòn không kích. Tòa nhà dường như bị phá hủy hoàn toàn, với những mảnh kim loại biến dạng và gạch vụn nằm rải rác khắp nơi. Một tòa nhà gần đó cũng đang bốc cháy.

Hình ảnh được cho là ở Đại học Khoa học và Công nghệ sau vụ tập kích rạng sáng 28/3.

Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội sau đó cho thấy những cột khói bốc lên từ đống đổ nát. Cửa sổ của một tòa nhà liền kề dường như bị hư hại sau vụ tấn công.

Đại học Khoa học và Công nghệ Iran cho biết cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã làm hư hại các công trình, không có thương vong. Giới chức trường đã lên án vụ tấn công, nói rằng tập kích cơ sở học thuật là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

"Nếu Mỹ muốn các trường đại học của mình tại Trung Đông tránh khỏi đòn trả đũa, họ phải lên án cuộc tấn công nhằm vào đại học của Iran trước 12h ngày 30/3 theo giờ Tehran", tuyên bố của IRGC có đoạn. Lực lượng này cũng khuyến cáo giảng viên, nhân viên và sinh viên các đại học Mỹ ở Trung Đông, cùng cư dân ở những khu vực lân cận, "nên ở cách xa khuôn viên trường một km".

Giới chức Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin.

Khói bốc lên từ một địa điểm bị không kích ở thủ đô Tehran, Iran ngày 6/3. Ảnh: AFP

Đại học Khoa học và Công nghệ Iran nằm ở phía đông thủ đô Tehran, được thành lập năm 1929 và là cơ sở giáo dục đầu tiên của nước này chuyên đào tạo kỹ sư.

Mỹ có một số trường đại học ở vùng Vịnh, trong đó có Đại học Texas A&M ở Qatar và Đại học New York ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Thanh Tâm (Theo Tasnim, CNN, AFP)