Iran tập trận hải quân, phát cảnh báo đến tàu chiến Mỹ

Vệ binh Iran tập trận quy mô lớn tại Vùng Vịnh, phát thông điệp yêu cầu tàu chiến Mỹ trong khu vực tránh xa.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 4/12 thông báo khởi động cuộc tập trận hải quân kéo dài hai ngày tại các vùng biển chiến lược, gồm vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, biển Oman và khu vực các đảo Nazeat.

Theo hãng tin Tasnim, cuộc tập trận mang tên "Mohammad Nazeri", đặt theo tên chỉ huy đơn vị đặc nhiệm hải quân IRGC thiệt mạng năm 2016. Lực lượng hải quân IRGC tuyên bố đã "đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với các tàu chiến Mỹ đang hiện diện trong khu vực", yêu cầu họ tránh xa vùng diễn tập.

Chiến hạm của Iran ở eo biển Hormuz. Ảnh: AP

"Các đơn vị hải quân đã phát đi cảnh báo tới tàu Mỹ, truyền tải thông điệp kiên quyết của họ", truyền thông nhà nước Iran cho hay, nhưng không nêu rõ nội dung thông điệp.

Lực lượng Mỹ đồn trú tại Vùng Vịnh chưa đưa ra bình luận.

Cuộc tập trận diễn ra hơn 5 tháng sau xung đột 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6. Truyền hình nhà nước Iran cho biết sự kiện nhằm thể hiện "tinh thần hy sinh và bền bỉ" của lực lượng hải quân IRGC để đối phó với mọi mối đe dọa.

Trong khuôn khổ tập trận, IRGC sẽ triển khai hàng loạt khí tài hiện đại trong điều kiện tác chiến điện tử giả định. Các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến như Navab, Majid và Misaq đã được sử dụng. Truyền thông Iran nhấn mạnh những tổ hợp này "có khả năng phát hiện mục tiêu trên không và trên biển bằng AI", cũng như tấn công với độ chính xác cao.

Phó tư lệnh IRGC Ali Fadavi tuyên bố "không quốc gia nào có thể làm giảm vai trò của eo biển Hormuz" và cam kết IRGC sẽ kiểm soát tuyến đường thủy này. Ông nhấn mạnh an ninh Vùng Vịnh là "lằn ranh đỏ" của Tehran, đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel gây bất ổn toàn cầu.

Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Đồ họa: CSIS

Hormuz là eo biển hình chữ V ngược nằm giữa Iran, UAE và Oman, kết nối Vịnh Ba Tư ở phía bắc với Vịnh Oman, thông ra biển Arab. Eo biển dài 161 km, điểm hẹp nhất 33 km, luồng hàng hải theo mỗi hướng chỉ rộng khoảng 3 km.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy trong năm 2024, hơn 25% lượng dầu giao dịch bằng đường biển của thế giới và 20% sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng đi qua Eo biển Hormuz. Arab Saudi, Iran, UAE, Kuwait và Iraq là các nước xuất khẩu phần lớn sản lượng dầu theo tuyến đường này.

Thanh Danh (Theo AFP, Times of Israel, Mehr)