Iran tái áp đặt hạn chế với eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy quân sự trung ương Iran hôm nay tuyên bố eo biển Hormuz được "quản lý và kiểm soát chặt chẽ" bởi lực lượng vũ trang nước này, đảo ngược quyết định mở cửa hoàn toàn với các tàu thương mại đưa ra ngày 17/4.
Trong tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước, quân đội Iran nói Washington đã phá vỡ cam kết bằng cách tiếp tục phong tỏa tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran. Họ cảnh báo Iran sẽ siết chặt hoạt động vận chuyển qua eo biển cho đến khi Mỹ chấm dứt chiến dịch phong tỏa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 tuyên bố lệnh phong tỏa của Mỹ với các cảng Iran "vẫn duy trì đầy đủ" cho đến khi Tehran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Washington.
Thanh Tâm (Theo AFP, AP)