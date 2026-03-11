Iran nói tân Lãnh tụ Tối cao 'an toàn và khỏe mạnh'

Cố vấn chính phủ Iran cho biết tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei "an toàn và khỏe mạnh", dù có thông tin rằng ông bị thương.

"Tôi đã nghe thông tin nói rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương. Tôi đã hỏi một số người bạn nắm được tình hình. Họ xác nhận ông ấy vẫn an toàn và khỏe mạnh, nhờ ơn Thượng đế", Yousef Pezeshkian, cố vấn chính phủ Iran và cũng là con trai của Tổng thống Masoud Pezeshkian, đăng trên Telegram ngày 11/3.

Đài truyền hình nhà nước Iran trước đó gọi ông Mojtaba là Jaanbaz (thương binh) trong cuộc chiến Ramadan, ám chỉ chiến dịch của Mỹ - Israel, nhưng không nêu rõ tình trạng vết thương.

Ông Mojtaba Khamenei tại Tehran, Iran, hồi tháng 10/2024. Ảnh: AFP

New York Times ngày 11/3 dẫn lời ba quan chức Iran giấu tên nói rằng ông Mojtaba đã "bị thương, trong đó có vết thương ở chân" vào hôm 28/2, ngày đầu tiên Mỹ - Israel mở chiến dịch. Họ cho biết ông vẫn tỉnh táo và "đang trú ẩn tại một địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt, hạn chế liên lạc".

Ông Mojtaba, 56 tuổi, hôm 8/3 được Hội đồng Chuyên gia Iran bầu làm Lãnh tụ tối cao kế nhiệm người cha quá cố Ali Khamenei. Ông Mojtaba có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở Iran cũng như liên hệ chặt chẽ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng dân quân tình nguyện Basij.

Ông được đánh giá là người theo đường lối bảo thủ và quyết định bổ nhiệm ông cho thấy phe cứng rắn tiếp tục nắm quyền lãnh đạo cao nhất tại Iran. IRGC đã tuyên bố "tuyệt đối tuân lệnh và hy sinh để thực hiện các mệnh lệnh thiêng liêng" của tân Lãnh tụ Tối cao.

Ông Mojtaba chưa xuất hiện công khai kể từ khi trở thành người quyền lực nhất đất nước. Mỹ và Israel trước đó công khai đe dọa sẽ hạ sát bất cứ người nào được bầu vào vị trí này.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Times of Israel, AP)