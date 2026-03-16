Iran mỉa mai ông Trump vì kêu gọi đồng minh giúp mở lại Eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran mỉa mai Tổng thống Mỹ vì vừa kêu gọi các đồng minh hỗ trợ mở lại Eo biển Hormuz, vừa yêu cầu Tehran đầu hàng.

"Họ đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn và nhiều lần yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện. Hôm nay, sau khoảng 15 ngày kể từ khi xung đột nổ ra, họ lại đang tìm đến các quốc gia khác để nhờ hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Eo biển Hormuz và duy trì việc mở cửa eo biển này", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 16/3 tuyên bố.

Phát biểu được ông Araghchi đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông kỳ vọng NATO sẽ giúp mở lại Eo biển Hormuz, nơi gần như đã bị Iran phong tỏa. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng Trung Quốc sẽ giúp tháo gỡ tình trạng tắc nghẽn ở eo biển trước khi ông đến Bắc Kinh vào cuối tháng này để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại một cuộc họp báo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hồi tháng 6/2025. Ảnh: Reuters

"Theo quan điểm của chúng tôi, Eo biển Hormuz vẫn mở, nó chỉ đóng với kẻ thù và những bên thực hiện các hành động gây hấn phi nghĩa chống lại đất nước chúng tôi", Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.

Lặp lại quan điểm trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng khẳng định các bên không liên quan đến hành động quân sự chống lại Tehran "vẫn có thể đi qua Eo biển Hormuz nếu phối hợp và được lực lượng vũ trang chúng tôi cho phép".

"Không quốc gia ven biển nào trong tình cảnh như vậy lại có thể cho phép tàu bè của đối thủ đi qua bình thường để củng cố lực lượng và thực hiện các hành động chống lại chính quốc gia đó", ông nói thêm, đồng thời khẳng định Mỹ, Israel và các đồng minh "tất nhiên không thể sử dụng Eo biển Hormuz để tấn công Iran".

Lời kêu gọi triển khai tàu chiến đến Eo biển Hormuz của Tổng thống Mỹ vấp phải phản ứng thận trọng từ các đồng minh.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết xung đột tại Trung Đông bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran "không liên quan đến NATO" và "không phải cuộc chiến của NATO".

"Việc NATO tham gia vào cuộc chiến này chưa từng được xem xét trước xung đột và hiện tại cũng không được tính đến", người phát ngôn nói thêm.

Vị trí Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Quân đội Iran cùng ngày cảnh báo các cơ sở tại Biển Đỏ do hải quân Mỹ sử dụng sẽ được coi là "mục tiêu tiềm tàng", đánh dấu lần đầu tiên Tehran đưa ra lời đe dọa đối với hiện diện quân sự của Washington tại tuyến hàng hải quan trọng này.

"Hiện diện của tàu sân bay Mỹ Gerald R. Ford tại Biển Đỏ được coi là mối đe dọa đối với chúng tôi", hãng tin Fars dẫn tuyên bố từ quân đội Iran. "Vì vậy, các trung tâm hậu cần và dịch vụ hỗ trợ nhóm tàu hải quân nói trên tại Biển Đỏ sẽ bị các lực lượng vũ trang Iran coi là mục tiêu tiềm tàng".

Biển Đỏ là nơi có nhiều cảng của Arab Saudi chuyên xuất khẩu dầu mỏ và các hoạt động vận tải thương mại khác. Riyadh những ngày gần đây tăng cường xuất khẩu dầu từ Yanbu và các bến cảng khác trên bờ Biển Đỏ, khi giao thông qua Eo biển Hormuz gần như tê liệt hoàn toàn.

Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Reuters)