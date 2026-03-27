Iran 'huy động một triệu lính' cho khả năng giao tranh trên bộ với Mỹ

Iran dường như đã huy động một triệu quân nhân để chuẩn bị đối phó nguy cơ Mỹ phát động chiến dịch tấn công trên bộ vào lãnh thổ.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 26/3 dẫn nguồn tin quân sự am hiểu tình hình cho biết "làn sóng nhiệt huyết đã dâng cao" trong các lực lượng bộ binh nước này, giữa lúc ngày càng có nhiều suy đoán về khả năng Mỹ phát động chiến dịch tấn công trên bộ ở mặt trận phía nam Iran.

Theo nguồn tin, lực lượng vũ trang Iran đã "huy động và bố trí hơn một triệu binh sĩ" cho hoạt động tác chiến trên bộ. Bên cạnh đó, nhiều thanh niên Iran còn gửi đơn tới trụ sở lực lượng dân quân Basij, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lục quân để xin tham chiến.

"Nếu Mỹ muốn mở eo biển Hormuz bằng những chiến thuật liều lĩnh và mang tính tự hủy hoại, cứ để họ làm vậy. Chúng tôi đã sẵn sàng cho khả năng họ triển khai chiến lược 'tự sát' và eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa", nguồn tin nói thêm.

Lính Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong một cuộc duyệt binh năm 2019. Ảnh: Reuters

Chuẩn tướng Ali Jahanshahi, tư lệnh lục quân Iran, cảnh báo chiến dịch trên bộ sẽ "rất nguy hiểm và tốn kém đối với đối phương", thêm rằng mọi động thái ở biên giới đều được theo dõi và Iran đã sẵn sàng cho mọi kịch bản.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 25/3 cho biết tình báo nước này có cơ sở để tin rằng các đối thủ đang lên kế hoạch đánh chiếm một hòn đảo với sự hậu thuẫn của một quốc gia khu vực.

Ông khẳng định Tehran đang theo dõi sát diễn biến, đồng thời cảnh báo rằng lực lượng vũ trang Iran có thể tiến hành các đòn tấn công liên tục nhằm vào "hạ tầng trọng yếu" của mọi quốc gia khu vực tham gia âm mưu chiếm đóng lãnh thổ Iran.

Mỹ hiện duy trì khoảng 50.000 lính ở Trung Đông và đang chuẩn bị triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ đến khu vực trong những ngày tới.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể đang nghiêng về phương án đổ bộ kiểm soát đảo Kharg, được mệnh danh là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran. Mục tiêu chính của chiến dịch này là tăng áp lực lên Tehran và buộc nước này mở lại eo biển Hormuz.

Giới chuyên gia nhận định đổ quân vào đảo Kharg sẽ là động thái leo thang mạnh, đòi hỏi chiến dịch quy mô lớn, kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cả ở trong nội bộ nước Mỹ.

Vị trí đảo Kharg. Đồ họa: CNBC

Xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát từ ngày 28/2 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Trump hôm 26/3 thông báo lùi kế hoạch tấn công các nhà máy điện Iran thêm 10 ngày, nhấn mạnh đàm phán đang tiến triển tốt đẹp.

Tuy nhiên, quân đội Iran bác bỏ thông tin đối thoại với Mỹ và nhấn mạnh sự ổn định "chỉ đạt được thông qua sức mạnh". Tehran cũng không chấp nhận đề xuất ngừng bắn mà Washington đưa ra.

Huyền Lê (Theo Tasnim, The New Arab, ISNA)