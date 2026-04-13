Iran gọi lệnh phong tỏa của Mỹ với Hormuz là 'hành vi cướp biển'

Tehran chỉ trích lệnh phong tỏa của Mỹ ở Hormuz là "bất hợp pháp", đồng thời cảnh báo không cảng nào ở vùng Vịnh an toàn nếu cảng của Iran bị đe dọa.

"Những hạn chế do Mỹ áp đặt đối với hoạt động hàng hải và quá cảnh trên vùng biển quốc tế là bất hợp pháp và là ví dụ về hành vi cướp biển. Nếu an ninh của các cảng thuộc Iran tại vịnh Ba Tư và biển Arab bị đe dọa, sẽ không cảng nào tại hai khu vực này được an toàn", Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran hôm nay tuyên bố.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, hôm 12/4 thông báo sẽ bắt đầu chặn toàn bộ giao thông hàng hải đến và đi từ các cảng ở Iran từ 10h ngày 13/4 (21h giờ Hà Nội), theo lệnh phong tỏa eo biển Hormuz được Tổng thống Donald Trump công bố trước đó. Theo ông Trump, động thái này nhằm gỡ bỏ toàn bộ thủy lôi và mở cửa hoàn toàn eo biển.

Một xuồng cao tốc chở các binh sĩ Iran gần eo biển Hormuz hồi năm 2019. Ảnh: AFP

Bình luận về tình hình Hormuz, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho rằng kế hoạch phong tỏa của ông Trump "vô lý". "Đây chỉ là diễn biến khác trong vòng xoáy leo thang mà tất cả chúng ta đang bị cuốn vào", bà cho hay.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết Anh sẽ không tham gia cuộc phong tỏa hải quân ở eo biển Hormuz mà Tổng thống Mỹ công bố. "Chúng tôi không ủng hộ phong tỏa", ông Starmer nói, thêm rằng Anh "sẽ không bị kéo" vào cuộc chiến với Iran.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói rằng eo biển Hormuz là tuyến đường thương mại quốc tế quan trọng đối với hàng hóa và năng lượng. Do đó, việc duy trì an ninh, ổn định và lưu thông thông suốt của tuyến đường này sẽ đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

"Trung Quốc hy vọng các bên liên quan sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, tiếp tục giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp chính trị và ngoại giao, tránh để chiến sự bùng phát trở lại, đồng thời tạo điều kiện để sớm lập lại hòa bình và ổn định ở vùng Vịnh", ông Quách nói.

Vị trí vịnh Ba Tư, biển Arab và eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf cho biết nước này sẽ "không khuất phục trước bất kỳ lời đe dọa nào từ Mỹ". Tư lệnh hải quân Iran Shahram Irani gọi tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz của ông Trump là "lố bịch".

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố vẫn kiểm soát eo biển Hormuz và cảnh báo "đối phương sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy chết chóc nếu có tính toán sai lầm".

Dù chưa đạt được thỏa thuận trong cuộc đàm phán tại Pakistan cuối tuần qua, các lực lượng Mỹ và Iran hiện vẫn tuân thủ lệnh ngừng bắn. Nhiều quốc gia kêu gọi các bên tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 13/4 nói rằng cả Mỹ và Iran đều "thiện chí" đối với lệnh ngừng bắn và hai bên hiểu rõ sự cần thiết của thỏa thuận này.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)