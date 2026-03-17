Iran đồng ý hỗ trợ Thái Lan giải cứu thuyền viên kẹt trên tàu hàng trúng tập kích

Ngoại trưởng Thái Lan cho biết Iran đã đồng ý hỗ trợ giải cứu ba thuyền viên còn kẹt lại trên Mayuree Naree, tàu hàng trúng tập kích tuần trước.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 17/3 thông báo chính phủ đã trao đổi với Iran và đề nghị hỗ trợ chiến dịch giải cứu những thuyền viên còn kẹt lại trên tàu hàng Mayuree Naree.

Con tàu với thủy thủ đoàn 23 người, đăng ký tại Thái Lan và thuộc sở hữu của hãng vận tải Precious Shipping, bị "hai vật thể" đánh trúng khi đang di chuyển ngoài khơi Oman 6 ngày trước. 20 thuyền viên đã được hải quân Oman sơ tán khỏi tàu an toàn và được đưa về Thái Lan sáng 16/3.

Ba kỹ sư được cho là vẫn còn mắc kẹt trong khu vực phòng máy của con tàu, vốn bị hư hại sau vụ nổ, và đang chờ được giải cứu. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói trong cuộc điện đàm rằng Tehran sẽ điều động hải quân giải cứu nhóm thuyền viên còn kẹt lại.

Ảnh tàu hàng Mayuree Naree bốc khói đen sau khi bị tấn công gần eo biển Hormuz được công bố ngày 11/3. Ảnh: Hải quân Thái Lan

Chiến dịch tìm kiếm và giải cứu các thuyền viên Thái Lan hiện vẫn do Oman dẫn đầu, song gặp nhiều khó khăn vì con tàu đang trôi dạt tại khu vực nằm giữa vùng biển Oman và Iran. Khu vực này đang được cảnh báo nguy hiểm do xung đột kéo dài hơn hai tuần qua ở Trung Đông.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) giải thích họ tập kích tàu Mayuree Naree cùng một tàu treo cờ Liberia tại eo biển Hormuz vì các tàu này được cho là đã phớt lờ những cảnh báo trước đó. Tư lệnh hải quân IRGC Alireza Tangsiri khẳng định mọi tàu đi qua eo biển Hormuz đều phải xin phép Iran.

Bangkok đã đề nghị Tehran tạo điều kiện cho tàu hàng Thái Lan đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz. Đồ họa: AP

Ngoại trưởng Thái Lan cũng điện đàm với Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani và Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan, cảm ơn hai nước đã hỗ trợ công dân Thái Lan và tạo điều kiện đưa 20 thuyền viên Thái Lan về nước.

Chủ tàu Precious Shipping cho biết sẽ cung cấp hỗ trợ phúc lợi cho các thuyền viên, bao gồm kiểm tra y tế và đánh giá sức khỏe tinh thần. Công ty khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là tiếp tục nỗ lực tìm kiếm và giải cứu ba thuyền viên còn mắc kẹt trên tàu.

Thanh Danh (Theo Thai Enquirer, CNA, Pattaya Mail)