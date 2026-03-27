Iran dọa tập kích 'khách sạn tiếp nhận lính Mỹ'

Hãng tin thân cận với Vệ binh Iran cho biết những khách sạn tại Trung Đông cho lính Mỹ lưu trú sẽ bị coi là "mục tiêu quân sự hợp pháp".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 26/3 cho biết binh sĩ Mỹ đã phải rời khỏi căn cứ đồn trú ở các nước vùng Vịnh để "ẩn nấp" bên trong khách sạn và văn phòng dân sự. Ông cáo buộc lực lượng Mỹ đang sử dụng công dân các nước sở tại làm "lá chắn sống", đồng thời kêu gọi các khách sạn và cơ sở lưu trú tại Trung Đông từ chối cho lính Mỹ đặt phòng.

Fars News, hãng thông tấn bán chính thức của Iran và có quan hệ gần gũi với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cho biết lực lượng Mỹ ở các nước trong khu vực đã phải chuyển ra khách sạn sau khi "lượng lớn căn cứ quân sự bị phá hủy và không thể hoạt động".

Một khách sạn bị hư hại do trúng UAV tại Bahrain hôm 1/3. Ảnh: Anadolu

Hãng thông tấn này dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Iran đã gửi cảnh báo tới các khách sạn trong khu vực, đặc biệt là ở Bahrain và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đề nghị những cơ sở này không cho lính Mỹ vào ở. Nếu không tuân thủ yêu cầu, các khách sạn sẽ bị coi là "mục tiêu quân sự hợp pháp" đối với Iran.

Fars News sau đó bổ sung rằng khách sạn Four Seasons tại thủ đô Damascus của Syria là "điểm triển khai lực lượng và chuyên gia nước ngoài". Khách sạn Sheraton và khu phức hợp Dinh Tổng thống ở Damascus cũng bị coi là nơi "các cố vấn Israel, Mỹ và Anh" tập trung.

"Mọi cơ sở chứa chấp lực lượng nước ngoài, bất kể vị trí địa lý, đều sẽ được đưa vào danh sách mục tiêu hợp pháp của Iran nếu hành động đó không dừng lại ngay lập tức", Fars cho hay.

Báo New York Times ngày 25/3 dẫn lời các quân nhân và quan chức Mỹ giấu tên cho biết nhiều binh sĩ tại Trung Đông đã phải di dời đến khách sạn và văn phòng, sau khi hàng loạt căn cứ của Washington hứng chịu thiệt hại trong đòn trả đũa của Tehran.

Thiệt hại tại căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở thủ đô Manama của Bahrain trong ảnh chụp hôm 1/3. Ảnh: Planet Labs

Điều này khiến phần lớn lực lượng trên bộ của Mỹ phải tham chiến theo kiểu "làm việc từ xa", ngoại trừ phi công cùng đội ngũ bảo dưỡng máy bay.

Giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Wes Bryant, cựu quân nhân Mỹ và hiện là nhà phân tích an ninh, cho rằng tình trạng này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến năng lực tác chiến. "Không thể bố trí tất cả thiết bị trong khách sạn được, do một số thứ khá cồng kềnh", ông cho hay.

Sau khi bị Mỹ - Israel tấn công hôm 28/2, Iran đã phát động chiến dịch trả đũa bằng cách phóng tên lửa, máy bay không người lái nhằm vào mục tiêu trên khắp Trung Đông, trong đó có căn cứ đồn trú của lực lượng Mỹ. Wall Street Journal ngày 26/3 ước tính các đòn tập kích của Iran đã phá hủy hoặc làm hư hỏng lượng khí tài trị giá hàng tỷ USD của Mỹ.

Phạm Giang (Theo New York Times, Fars, CNN)