Iran dọa đánh chìm tàu Mỹ trên eo biển Hormuz

Cố vấn lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo nước này sẽ đánh chìm các tàu Mỹ tại Hormuz nếu Washington muốn kiểm soát eo biển chiến lược này.

"Ông Trump muốn trở thành 'cảnh sát' eo biển Hormuz. Đây có thực sự là công việc của các ông không? Đây có phải là công việc của một đội quân hùng mạnh như Mỹ không?", Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cho Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, phát biểu trên truyền hình Iran ngày 15/4.

"Sự hiện diện của những tàu này đang tạo ra rủi ro lớn cho quân đội Mỹ. Chúng sẽ bị đánh chìm ngay từ loạt tên lửa đầu tiên từ Iran. Tất cả đều nằm trong tầm bắn và có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào", ông Rezaei tiếp tục.

Quan chức Iran còn mô tả kịch bản Mỹ điều quân đổ bộ nước này là "điều tuyệt vời", bởi Tehran "sẽ bắt được hàng nghìn con tin, sau đó có thể đòi tiền chuộc 1 tỷ USD mỗi người".

"Lúc này, tôi không ủng hộ gia hạn lệnh ngừng bắn và đây là quan điểm cá nhân", ông Rezaei cho biết thêm. Rezaei là tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) giai đoạn 1981-1997. Ông mang quan điểm cứng rắn và là quan chức có tiếng nói trên chính trường Iran.

Mỹ và Iran ngày 7/4 đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần để nối lại nỗ lực ngoại giao. Hai nước ngày 11/4 đã đàm phán khoảng 21 giờ tại Islamabad, Pakistan nhưng cuối cùng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, như quyền kiểm soát eo biển Hormuz và Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.

Tổng thống Trump sau đó ra lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực với Iran. Quân đội Mỹ ngày 15/4 cho biết họ đã buộc 10 tàu khởi hành từ Iran phải quay đầu trong 48 giờ phong tỏa đầu tiên.

Quân đội Iran cùng ngày tuyên bố Mỹ đang "gây mất an ninh cho các tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran", được coi là "vi phạm lệnh ngừng bắn". Iran cảnh báo nếu tình trạng này còn tiếp diễn, họ sẽ chặn hoạt động thương mại qua vịnh Ba Tư, biển Đỏ và vịnh Oman để đáp trả.

Các bên trung gian đang thúc đẩy để Mỹ - Iran gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần và sắp xếp vòng đàm phán thứ hai giữa hai nước nhằm tìm giải pháp lâu dài cho xung đột, nhưng quá trình này tiến triển còn chậm chạp, báo Mỹ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết. Hai bên đã nhất trí về nguyên tắc rằng họ sẽ gặp lại, nhưng chưa ấn định thời gian và địa điểm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói Mỹ đang thảo luận về việc tổ chức vòng đàm phán thứ hai với Iran tại Pakistan và bày tỏ lạc quan về khả năng đạt một thỏa thuận.

